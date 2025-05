Dorota Chotecka i Radosław Pazura są bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Małżonkowie na Instagramie często publikują zabawne filmiki, pokazując, że mają do siebie ogromny dystans. Ich tłem są zazwyczaj wnętrza domu słynnej pary. To właśnie z tej Instagrama możemy dowiedzieć się, jak na co dzień mieszkają. Chotecka i Pazura są razem od ponad 20 lat. Para doczekała się córki Klary Marii.

Dorota Chotecka i Radosław Pazura mają kuchnię jak z katalogu. Cudowny widok na ogród

Spacer po domu aktorów zacznijmy od kuchni, w której para często nagrywa wspomniane reelsy. W tym pomieszczeniu dominują biel i minimalistyczne dodatki. Jest wiele miejsc do przechowywania akcesoriów kuchennych, do tego szklany stół z szarymi krzesłami i duże okna z dwóch stron, z których widać otaczającą posesję zieleń. W takiej przestrzeni aż chce się gotować! Idąc dalej, widzimy pasującą do bieli szarą tapetę na jednej ze ścian, co wspaniale urozmaica wnętrze. W korytarzu z kolei zauważamy drewnianą podłogę, jasne schody i biało-drewniane meble, na przykład estetyczną szafkę na nóżkach. To właśnie przy niej znajduje się całkiem duże lustro, w którym cała rodzina może przeglądać stroje dnia.

Chotecka i Pazura odpoczywają na kanapie oraz na dworze. Jest się czym pochwalić

Wspaniałym miejscem do odpoczynku jest oczywiście salon, gdzie znajduje się spora kanapa oraz fotel, w którym Radosław Pazura lubi czytać książki. Kanapa to z kolei dobre miejsce do odpoczynku dla całej rodziny i czworonogów, co widać na Instagramie gwiazd. Meble wypoczynkowe są w jasnych, kremowych odcieniach, a tuż za nimi znajdują się nieco ciemniejsze zasłony. Ponadto para uwielbia spędzać czas na świeżym powietrzu. Możemy zaobserwować, że o ogród regularnie dba sama Chotecka. Pokazała na jednym z nagrań, jak podlewa rośliny za pomocą węża ogrodowego. Na podwórku znanej pary jest mnóstwo kwiatów i drzew, a także miejsc do siedzenia. Aktorzy mają jasne meble ogrodowe i szklany stolik na tarasie. Na terenie ich podwórka nie zabrakło również leżaków. Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii.