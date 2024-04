Magdalena Ogórek przez lata współpracowała z Telewizją Polską. Po wielkich rewolucjach w stacji kobieta musiała jednak szukać innej drogi kariery. Obecnie dziennikarka skupia się na własnych projektach. Ogórek działa w mediach społecznościowych, gdzie opowiada o rzeczach, w które obecnie jest zaangażowana. Nie mogło jednak zabraknąć czasu na odpoczynek.

Magdalena Ogórek spędza czas w Rzymie. Takim zdjęciem zaskoczyła fanów

Magdalena Ogórek jakiś czas temu otrzymała propozycję ze strony braci Karnowskich, czyli wPolsce.pl. Możliwe, że dziennikarka wystąpi w "Polityce na deser". W rozmowie z "Faktem" podkreśliła, że rozważa tę propozycję. Póki co, chce się skupić na czymś innym. - Z uwagi na fakt, że ostatnich siedem lat pracowałam bez wytchnienia w TVP Info oraz w lokalnych rozgłośniach, chciałabym teraz kilka dni odpocząć i skupić się na pisaniu nowej książki. Cały czas towarzyszy mi ogromne zainteresowanie, a potrzebuję chwili spokoju. Za tydzień ponownie wylatuję do Rzymu w związku z pracą badawczą - podkreśliła jakiś czas temu w wywiadzie. Niedawno wróciła z Włoch i wybrała się do Krakowa. Wybrała się na podziemny basen. Magdalena Ogórek opublikowała odważne zdjęcie w stroju kąpielowym. Na jej profilu w sieci rzadko pojawiają się takie fotografie. Jesteście zaskoczeni? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Magdalena Ogórek fot. https://www.instagram.com/magdalena.ogorek/screen

Magdalena Ogórek o powrocie do telewizji. Odpowiedziała obserwatorce w wiadomości prywatnej

Magdalena Ogórek po zakończeniu współpracy z TVP zajęła się pisaniem książki. Fani od dłuższego czasu byli ciekawi, czy kobieta ma w planach powrót do telewizji. Wygląda na to, że ciągle to rozważa. Ogórek odkreśliła, że "dostaje setki" takich pytań. "Ogromnie miło, dziękuję... Powiem od serca: jeszcze nie zdecydowałam. Bardzo potrzebuję spokoju. Mam za sobą kilka lat przeżyć, którymi można obdzielić dziesięć osób. Wiem, że państwo to rozumieją. Jestem za to wdzięczna" - podkreśliła Ogórek w wiadomości. Szczegóły jej wypowiedzi znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: W domu Magdaleny Ogórek króluje vintage. Spójrzcie na tę mozaikę. "Każdy przedmiot ma swoją opowieść"