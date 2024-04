Intymna relacja pomiędzy Ryszardem Terleckim a Barbarą Nowak rozpala wyobraźnię Polaków. Najpierw serwis "Poufna rozmowa" opublikował jednego z maili małopolskiej kurator oświaty do posła PiS. Teraz głos zabrał informator z otoczenia partii. Okazuje się, że o tej relacji wiedziało wielu, a Terlecki ma mieć łatkę lowelasa.

Barbara Nowak wyznała Ryszardowi Terleckiemu miłość po dwóch kieliszkach cytrynówki

2 kwietnia serwis "Poufna rozmowa" opublikował maila, w którym Barbara Nowak wyznała miłość Ryszardowi Terleckiemu. Wiadomość została wysłana w 2017 roku. Wówczas Terlecki był wicemarszałkiem Sejmu. "Kocham cię i to jest jedyne, co chciałabym, aby głośno i wszędzie było słychać. Uwielbiam cię, to oczywiste" - miała napisać Barbara Nowak. Dodała też, że miała odwagę do takich wyznań, ponieważ wcześniej wypiła dwa kieliszki cytrynówki. Przyznała jednocześnie, że to wstawiennictwo Terleckiego pomogło jej zdobyć stanowisko małopolskiej kurator oświaty. Treść tej wiadomości od razu uruchomiła internautów. W sieci powstało mnóstwo memów na ten temat.

Terlecki to pies na baby? "Ma w sobie jakiś magnetyzm"

Z najnowszego artykułu na portalu Gazeta.pl dowiadujemy się, że o intymnej relacji Ryszarda Terleckiego i Barbary Nowak w PiS-ie wiedzieli wszyscy. Do Terleckiego, który w hippisowskich czasach miał pseudonim "Pies", przylgnęła w partii łatka lowelasa. "O marszałku wszyscy wiedzą, że jest lowelasem. Co te kobiety widzą w tym starym 'Psie'? On jednak ma w sobie jakiś magnetyzm" - powiedział informator w rozmowie z Gazetą.pl. Ryszard Terlecki ma uwielbiać towarzystwo kobiet i chętnie otaczać się posłankami chociażby w sejmowym barze. "Ryszard jest w kokonie kobiet" - dodał informator Gazety.pl. Co więcej, znajomość z Terleckim miała być bardzo przydatna dla Barbary Nowak zwłaszcza wtedy, gdy palił jej się grunt pod nogami. Ta miała podpaść swoim przełożonym po nieprzemyślanych wypowiedziach chociażby na temat szczepień przeciwko Covid-19. Przez zwolnieniem z funkcji małopolskiego kuratora oświaty Nowak uratował właśnie Terlecki.

Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl