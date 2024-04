Lider Ich Troje jeszcze 20 lat słynął z wystawnego trybu życia. Okazała willa i drogie samochody ze sztabem ochroniarzy - tak wyglądała jego rzeczywistość. Z upływem lat dowiedzieliśmy się, że szybko wydał zgromadzoną na koncertach fortunę. Ogłosił bankructwo, ale nie zamierza się poddać, o czym świadczy jego najnowszy projekt. Wiśniewski stawia dom marzeń, a o szczegółach tej nieruchomości czytamy w mediach.

Michał Wiśniewski wybudował ogromną posiadłość. Ze sponsorami nie było problemu na początku

Zgodnie z doniesieniami portalu shownews.pl wokalista ma już czym się pochwalić - na działce nieopodal lasu widać już jego nowoczesny, przeszklony dom z garażem i wieloma udogodnieniami. Ma mieć powierzchnię 570 metrów. Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia sponsorów. "Ich reklamy widać z daleka na ogrodzeniu posiadłości" - mogliśmy przeczytać jeszcze niedawno. Wskutek skandalu ze SKOK Wołomin artysta przechodzi ciężki okres. Informator portalu mówi teraz, że z planu budowy odszedł m.in. murarz. Dodaje także nową wzmiankę o sponsorach, rzucając nowe światło na tę kwestię.

Wiśniewski ma jakieś problemy, chyba chodzi o brak sponsorów. Widziałem go na budowie, ale on się nie bawił w rozliczenia z podwykonawcami, miał do tego upoważnioną osobę. Ja odszedłem, bo byłem od fundamentów, słupów, żelbetu, teraz już chodzi o wykończeniówkę. To domena inwestora, mnie nie kręcą takie wyszukane gusta

- czytamy na portalu wyznanie informatora.

Michał Wiśniewski i widmo więzienia. Co nowego wiadomo o sprawie?

Pożyczka w SKOK Wołomin, którą gwiazdor postanowił wziąć przed laty, przyniosła poważne konsekwencje. Kilka miesięcy temu w mediach głośno było o wyroku artysty, wynoszącym rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności. Wiśniewski nie zgadza się z nim, dlatego też oczekuje uniewinnienia. Muzyk miał wyłudzić aż 2,8 miliona pożyczki. Ostatnio problemy miały pojawić się w związku z rzekomym nieopłacaniem jednej z rat, wynoszącej 45 827,11 zł. Wyszło ponadto na jaw, że była żona piosenkarza, Anna Świątczak, spłaciła część zobowiązań gwiazdora, biorąc na nie 1,8 miliona zł ze wspomnianego banku. Wychodzi na to, że pożyczkodawca sam spłacał zadłużenie, co miało wynikać z dawnego reklamowania instytucji przez piosenkarza. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

