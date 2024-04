"M jak miłość" to polska telenowela obyczajowa emitowana na antenie TVP2 od 4 listopada 2000 roku. Według statystyk jest do tej pory najliczniej oglądanym serialem i programem telewizyjnym w Polsce. Aktorzy grający pierwszoplanowe role na naszych oczach "wyrośli" na największe gwiazdy w Polsce. Ale ci, którym przypadły role drugoplanowe, również zapisali się na kartach historii telewizji.

Anna Zagórska grała Ulę, przyjaciółkę Marty Mostowiak. Jej mąż również był gwiazdą produkcji

Jedną z takich aktorek jest Anna Zagórska, która w "M jak miłość" grała Ulę - przyjaciółkę Marty Mostowiak (w tej roli Dominika Ostałowska). Kobieta zazdrościła jej miłości do Jacka Mileckiego (Robert Gonera). Gdy małżeństwo przeżywało kryzys, nie wahała się ani chwili i wskoczyła mu do łóżka, przez co relacje pań mocno się popsuły. Ostatni raz pojawiła się w 440. odcinku. Spotkała się z Martą na korytarzu sądowym. Mówiła wtedy przyjaciółce, że zazdrości jej córeczki. Sędziny miały umówić się na kawę, jednak do tego nigdy nie doszło. Anna Zagórska po sześciu latach odeszła z serialu w 2006 roku. Po tym porzuciła karierę telewizyjną i skupiła się na pracy pedagoga emisji głosu i artykulacji w warszawskiej Akademii Teatralnej, w której w latach 2012-2015 była dziekanem. Obecnie jest adiunktem na Wydziale Wokalno-Aktorskim w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Prywatnie aktorka od wielu lat jest żoną Cezarego Morawskiego - aktora, który również był gwiazdą tej produkcji i wcielał się w rolę Krzysztofa Zduńskiego, męża Marysi. Podobnie jak Zagórska, grał w serialu do 2006 roku, jednak o jego odejściu zadecydowała Ilona Łepkowska - scenarzystka, która chciała "dodać serialowi dramaturgii".

Anna Zagórska i Cezary Morawski poznali się w wyjątkowych okolicznościach. Wszystko przez... brodę

Historia miłości Anny Zagórskiej i Cezarego Morawskiego to materiał na komedię romantyczną. Aktorzy pracowali razem na uczelni, ale byli dla siebie obojętni. Gdy jednak Morawski zapuścił brodę, Zagórską strzeliła strzała amora. "Łączyły nas sprawy zawodowe, nigdy nie patrzyłam na Cezarego jak na kandydata na męża. Dopiero wtedy, gdy zapuścił brodę, zaczęłam mu się uważnie przyglądać. Coraz więcej rozmawialiśmy ze sobą, aż wreszcie zakochaliśmy się w sobie jak nastolatki. Śmiejemy się teraz czasem, że o naszej miłości zadecydowała... broda. Nie wiem, czy gdyby Cezary jej nie zapuścił, w ogóle zwróciłabym na niego uwagę" - mówiła aktorka w jednym z wywiadów. Para pobrała się w 2001 roku i od tamtego czasu są nierozłączni. A więcej zdjęć Anny Zagórskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.