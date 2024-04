Kora zmarła 8 lipca 2018 roku, ale pamięć o niej jest ciągle żywa. Piosenki "Cykady na Cykladach" czy "Krakowski spleen" niezmiennie cieszą się dużą popularnością. W 2023 roku ukazała się biografia wokalistki pt. "Się żyje. Kora". Katarzyna Kubisiowska, autorka książki, przybliżyła kulisy zawodowe i dotąd nieznane fakty o artystce. Na jaw wyszło m.in. to, że wokalistka zdradziła w latach 90. swojego ukochanego, Kamila Sipowicza, który trwał przy niej aż do śmierci. Zanim Kora poznała męża, to jako nastolatka spotykała się ze znanym politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Co wiemy o ich relacji?

REKLAMA

Zobacz wideo Wiemy, czy Pisarek spełnia się w małżeństwie. Wspomniała o rzucaniu telefonami

Kora i Ryszard Terlecki byli bardzo zakochani. "Spodobała mi się od razu"

Kora poznała Ryszarda Terleckiego, gdy miała 17 lat. Polityk studiował wtedy historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był także znanym liderem ruchu hipisowskiego w Krakowie. Beata Biały przeprowadziła wywiad z Terleckim na temat Kory. Rozmowa została opublikowana w biografii artystki pt. "Słońca bez końca". - Spodobała mi się od razu: szczupła, śliczna dziewczyna, ciemne długie włosy splecione w dziwne warkoczyki. Przyszła w kolorowej sukience, na szyi miała dużo różnych korali, na rękach błyskotki i bransolety. Prawdziwa hipiska. Ja też byłem hipisem, ale ubierałem się normalnie, chociaż miałem dzwoneczek na szyi, korale i opaskę na włosach - wspominał polityk. Terlecki wyjawił także szczegóły ich pierwszego spotkania.

Któryś z kumpli przyprowadził dwie koleżanki. Jedną z nich była Kora. Charyzmatyczna! W dodatku rozumiała wszystko, co się działo wokół, choć była dopiero w liceum. To nas chyba zbliżyło. Miałem 19 lat, Kora 17

- mówił. Poseł nie szczędził miłych słów o wokalistce. - Była ważną kobietą w moim życiu, choć przecież nie pierwszą. Ale na pewno pierwszą, z którą byłem związany w czasach hipisowskich. Kora była niezwykła - wspominał Terlecki w wywiadzie zamieszczonym w biografii Kory.

Kora Fot. KAPiF.pl

Kora o związku z Ryszardem Terleckim. "Byłam zapatrzona w niego"

Terlecki wspomniał w wywiadzie o tym, jak spędzali czas z Korą. Chociaż nie mieli zbyt dużo pieniędzy, to jakoś sobie radzili. - Pamiętam, że czasem paliliśmy niedopałki znalezione na przystankach tramwajowych i jedliśmy resztki w barze, jak ktoś nie dojadł - mówił. Kora również opisała związek z politykiem w autobiografii pt. "Podwójna linia życia". "Byłam zapatrzona w niego i obchodziło mnie jedynie to, żeby być z nim" - pisała. Dodała, że ich hipisowski związek opierał się na "ostrych" zbliżeniach. Terlecki odniósł się do słów wokalistki. - Opowiadała też, że bardzo zdominowałem ją psychicznie, że to był sadystyczny związek. Nigdy nie miałem takiego wrażenia - stwierdził w wywiadzie i wyjawił, jak później wyglądały ich stosunki. - Choć oboje byliśmy już w innych związkach, myślałem o niej czule - skwitował. ZOBACZ TEŻ: Syn Kory walczy z ojczymem o spadek. Porównuje to do bajki braci Grimm