Doda i jej partner Dariusz Pachut są w związku od kilku lat. Jakiś czas temu w mediach społecznościowych pojawiły się plotki na temat rozstania. Zakochani wytłumaczyli jednak, że są wyssane z palca. Dodali, że nie będą relacjonować swojej miłości na profilach w sieci. Niedawno wokalistka obchodziła 40. urodziny, które wraz z partnerem spędziła na rajskich wakacjach. 4 kwietnia swój wyjątkowy dzień świętował również Dariusz Pachut. Mężczyzna skończył 39 lat. Dostał wyjątkowy prezent.

Zobacz wideo Malwina Wędziowska szczerze o obecnym stylu Dody. "Przyjemnie..."

Dariusz Pachut skończył 39 lat. Tak świętował swoje urodziny! Nie zabrakło Dody

Dariusz Pachut 4 kwietnia obchodzi urodziny. Partner Dody właśnie skończył 39 lat. W ten wyjątkowy czas mógł liczyć na swoich bliskich. Szczegóły opublikował na swoim profilu na Instagramie, gdzie śledzi go ponad 130 tysięcy fanów. Okazało się, że mężczyzna otrzymał tort... ze swoją podobizną! Na górze ciasta widać było jego zdjęcie. Pachut nie krył radości. To jednak nie wszystko. Wieczorem wraz z bliskimi wybrał się do eleganckiej restauracji, gdzie po raz kolejny mógł zdmuchnąć świeczki i pomyśleć życzenie. Miał również okazję spróbować "najsłynniejszą kanapkę na świecie", czyli Ruben Sandwich. Nie zabrakło także uroczego ujęcia z Dodą, na którym Pachut nie szczędził wokalistce czułości. Wygląda na to, że urodziny były udane. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Urodziny Dariusza Pachuta fot. Instagram/@dariuszpachut/screen

Doda po Fryderykach dostała uroczą wiadomość od mamy. Wtrącił się jej ukochany

Niedawno odbyła się gala Fryderyków, w której uczestniczyła Doda. Wokalistka wystąpiła na scenie, śpiewając najnowsze hity. Niedługo później otrzymała od mamy wyjątkową wiadomość. Nagranie opublikowała na swoim profilu na TikToku. - Doroniu, po prostu cudna byłaś, cudna. Jak zwykle zresztą. A z tą grzyweczką tak młodziutko wyglądałaś. Tak ślicznie. Tak pięknie zaśpiewałaś, no coś pięknego. Brak słów. Naprawdę gratuluję, jestem szczęśliwa, że mam taką śliczną i zdolną córeczkę - podkreśliła mama Dody. Choć Dariusz Pachut nie pozował z ukochaną, towarzyszył jej na backstage'u. W trakcie filmiku nagle się wtrącił. - I zięcia! - dodał ze śmiechem. Szczegóły na temat występu Dody i miłej wiadomości znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Doda zafundowała sobie wiosenną metamorfozę. Długie włosy i doczepy poszły w odstawkę. Fani pieją z zachwytu

Doda i Dariusz Pachut Fot. @dodaqueen, Kapif