Tomasz Komenda został niesłusznie skazany na 25 lat pozbawienia wolności w 2004 roku. Wskutek tego wyroku spędził za kratkami 18 lat. Po wyjściu na wolność próbował ułożyć sobie życie na nowo, jednak po takich przejściach nie było to łatwe. Jego historia poruszyła całą Polskę, a dodatkowo została nagłośniona poprzez film "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy". W rolach głównych zobaczyliśmy Piotra Trojana czy Agatę Kuleszę, która postanowiła skontaktować się mamą Komendy po jego odejściu. O szczegółach tej rozmowy opowiedziała w podcaście Karola Paciorka.

REKLAMA

Zobacz wideo Stępień o żałobie. Na kogo mogła liczyć?

Agata Kulesza zadzwoniła do Teresy Klemańskiej. Wiadomo, o czym rozmawiały

Śmierć Tomasza Komendy poruszyła Polskę. Mężczyzna zaczął być wspominany przez wielu znanych ludzi, między innymi przez Rafała Collinsa, który był bardzo zaangażowany w jego sprawę. Ostatnio do odejścia dawnego więźnia wróciła Agata Kulesza. Aktorka odbyła rozmowę z mamą Komendy po jego śmierci. - Jest mi bardzo przykro, że tak się to skończyło. Nawet zadzwoniłam po śmierci Tomka do Teresy, czyli jego mamy. Chwilę porozmawiałyśmy, złożyłam jej kondolencje i wyrazy współczucia. Rozmawiałyśmy o tym, że to wszystko za dużo, ale świat taki jest i nie wiadomo, dlaczego ktoś wyciągnął taki tragiczny los - wyznała Kulesza. Nie ukrywała, że ogromnie współczuje bliskim zmarłego.

Nie ma tu pocieszenia ani dla Teresy, ani dla całej rodziny. Bardzo im współczuję i wolałabym, żeby nie było pretekstu, aby o takiej historii opowiadać. To była tragiczna historia w przebiegu, walce i sile. Mam nadzieję, że Teresa będzie miała jeszcze siłę. Myślę o niej

- dodała.

Agata Kulesza o mamie Komendy https://www.youtube.com/watch?v=uoCeZr4Q3o8

Agata Kulesza zastanawiała się nad udziałem w filmie o Komendzie. "Zobaczyłam siłę matki"

Zagranie Teresy Klemańskiej nie było łatwym zadaniem nawet dla tak doświadczonej aktorki. Finalnie Kulesza przyjęła tę propozycję. Odbyła wiele rozmów z mamą Tomasza Komendy, aby dobrze przygotować się do roli. - To było duże przeżycie dla mnie i fajnie, że ich poznałam. Zobaczyłam siłę matki, choć na początku myślała, że nie jest mi to potrzebne, bo wszystko jest zapisane. Kiedy się spotkaliśmy, bo oni przychodzili na plan, to zobaczyłam rodzaj jej siły, to jaka była zdeterminowana i pogodna w tym wszystkim. Dla mnie jako człowieka dużo to dało - wyznała. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

Tomasz Komenda KAPiF.pl