Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski tworzyli jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Choć początkowo nikt nie wróżył im relacji, aktorzy pokazali, że połączyła ich prawdziwa miłość. Michał Żurawski miał nawet porzucić dla Romy byłą partnerkę. Niedługo później para stanęła na ślubnym kobiercu. Sakramentalne "tak" powiedzieli sobie w 2010 roku. Żurawski i Gąsiorowska doczekali się nawet dwójki dzieci: syna Klemensa i córki Jadwigi. Aktorskie małżeństwo po wielu latach się rozpadło. O spokojnym i cichym rozstaniu nie ma jednak mowy.

Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski się rozwodzą. Szczegóły trafiły do mediów

Plotki na temat rozwodu Romy Gąsiorowskiej i Michała Żurawskiego pojawiły się już na początku 2023 roku. Niedługo później zostały potwierdzone. - To Roma podjęła ostateczną decyzję i złożyła dokumenty. Ale oboje są pewni, że zrobią wszystko, by się rozstać bez prania brudów, dlatego nie będzie orzekania o winie - miał przekazać informator "Rewii". Jak się okazało, rzeczywistość jest zupełnie inna. Spokojny i cichy rozwód nie wchodzi w grę. Rozprawa miała odbyć się w marcu, jednak została odwołana. W międzyczasie Gąsiorowska przekazała redakcji naTemat.pl specjalne oświadczenie. Podkreśliła, ze to Żurawski jest winny rozpadowi związku z uwagi na chorobę alkoholową, przez którą nie był dobrym ojcem ani mężem. Dodała, że ten temat od zawsze był problematyczny. Aktor złożył wniosek o zabezpieczenie kontaktów ze swoimi dziećmi. Ze źródła dowiadujemy się, że Gąsiorowska oczekuje alimentów w kwocie dziesięciu tysięcy zł miesięcznie. Żurawski miał być w szoku. - Wchodzimy w kolejny etap, ale czym innym jest rozstanie, kiedy ludzie mają dzieci. Taka relacja się nie kończy - mówiła aktorka w rozmowie z naTemat.pl. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski byli ze sobą przez wiele lat. Kiedyś twierdzili, że ich związek przetrwa wszystko

Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski poznali się w 2003 roku. Wówczas oboje byli w innych relacjach. Rzekomo mężczyzna porzucił swoją dawną ukochaną dla aktorki. Już na początku związku para musiała zmagać się z oskarżeniami dotyczącymi rozbijania rodziny. Wiele lat temu Gąsiorowska mówiła, że będzie z Żurawskim już do końca życia. - Wcześniej każde z nas miało swoje doświadczenia, które wiele nas nauczyły. Ślub był dla nas deklaracją, że chcemy być ze sobą na zawsze - opowiadała w rozmowie z "Galą". ZOBACZ TEŻ: Roma Gąsiorowska nie posłała córki do szkoły. Wybrała nauczanie w domu. "Ważny jest dla nas spokój"

