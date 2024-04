Po objęciu stanowiska premiera przez Donalda Tuska, została przeprowadzona metamorfoza mediów publicznych. Zaczęły się masowe zwolnienia i nowe formaty. Część starej załogi, która przez lata tworzyła Telewizję Polską, zaczęła działać w TV Republika. Z początkowo marginalnej stacji stała się drugą siłą w mediach. Tę kwestię postanowił poruszyć znany brytyjski dziennik.

TV Republika omawiana za granicą. Jest za co?

Jeszcze w lutym ubiegłego roku można było mówić o znikomym udziale stacji w polskim rynku telewizyjnym. Wynosił bowiem 0,1 procent. Obecnie wynosi już 3,13 procent, co nie umknęło uwadze "Financial Times". "Widzowie przechodzą z państwowej TVP do konserwatywnej Republiki, która naśladuje prawicowy kanał w USA" - możemy przeczytać w zagranicznej publikacji. "TV Republika, naśladująca styl Fox News, amerykańskiego kanału wspierającego byłego prezydenta Donalda Trumpa, wyprzedziła serwisy informacyjne TVP pod względem oglądalności" - dowiadujemy się. Zapewne Danuta Holecka jak i inni pracownicy stacji pieją z zachwytu.

TV Republika i laurka od zagranicznego dziennika. Rachoń już ją widział

Publikacja zagranicznego dziennika już krąży w polskich mediach. Michał Rachoń nie mógł oczywiście przejść obojętnie obok wspomnianego artykułu, gdzie omówiono zmiany w polskich mediach, jakie zaszły wskutek rządu Donalda Tuska. Z dumą udostępnił link do publikacji na X, co już odbiło się szerokim echem. Jego wpis podali dalej inni pracownicy TV Republika. "Nasz sukces opisany piórem 'Financial Times'. Świat już wie" - udostępnił post Jarek Olechowski. Dawny dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej jest od niedawna szefem wydawców w TV Republika. Zadebiutował w tej stacji w programie "Piaskiem w tryby", co z dumą zapowiadał w mediach. - Dla mnie to niesamowita chwila, na ten moment czekałem siedem lat. Bo dokładnie siedem lat temu zamieniłem karierę dziennikarską na menedżerską - wyznał Olechowski na antenie. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.