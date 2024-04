Katarzyna Żak i Cezary Żak są jedną z najdłuższych stażem par w polskim show-biznesie. Poznali się w 1983 roku, na obozie jeździeckim za czasów szkoły teatralnej, a już niecałe dwa lata później stanęli na ślubnym kobiercu. Są razem w życiu prywatnym i bardzo często także w zawodowym. Widzowie mogą kojarzyć ich z kultowych "Miodowych lat" czy "Rancza". Aktorska para doczekała się potomstwa i wspólnie wychowała dwie córki - Aleksandrę i Zuzannę, które dziś są już dorosłe. Katarzyna w wielu wywiadach podkreślała, jak bardzo jest z nich dumna i cieszy ją to, że nie związały swojego życia z aktorstwem. Zuzanna jest lekarzem, a Aleksandra pracuje przy produkcji programów dla dzieci. We czwórkę tworzą szczęśliwą rodzinę i gdy córki wyfrunęły z gniazda, znani rodzice jeszcze bardziej doceniają spędzone z nimi chwile. Regularnie razem podróżują po świecie i utrzymują stały kontakt. Aktorka nie ukrywa, że jest spełniona, jednak jest jedna rzecz, której z perspektywy czasu żałuje.

Katarzyna Żak z intymnym wyznaniem. W życiu żałuje tylko jednej rzeczy

Katarzyna Żak z mężem od prawie czterech dekad tworzą zgrane i kochające małżeństwo. Aktorka w najnowszym wywiadzie ujawniła, że z dorosłymi już córkami ma świetny kontakt. Dbają o swoją relację i starają się o czas tylko dla siebie. "Raz do roku wyjeżdżamy we trzy na weekend do fajnego spa. Uwielbiamy ten wspólny czas. Wykupujemy sobie po dwa, trzy zabiegi, pływamy, chodzimy na spacery, zwiedzamy okolicę, teraz już pijemy razem wino i rozmawiamy o życiu - powiedziała Katarzyna Żak w rozmowie z "Vivą!". W tej samej rozmowie gwiazda zdecydowała się na intymne wyznanie. Macierzyństwo daje jej tyle spełnienia, że z perspektywy czasu żałuje, że krótko po drugim dziecku nie zdecydowała się z mężem na jeszcze jednego potomka.

Żałuję, że w okolicach czterdziestki nie urodziłam trzeciego dziecka. Teraz pewnie zdawałoby maturę, a moje życie rodzinne byłoby jeszcze bardziej intensywne. Mam tylko dwoje dzieci i już nie mogę tego zmienić. Dla mnie macierzyństwo jest czymś cudownym, spełniającym mnie na maksa

- mówiła Katarzyna Żak dla "Vivy!".

Katarzyna Żak z mężem jest od prawie 40 lat. Aktor w rozmowach chętnie podkreśla, że w jego przypadku była to miłość od pierwszego wejrzenia. W niedawnym wywiadzie dla "Dzień dobry TVN" Cezary Żak mówił, że między nim a żoną układa się jeszcze lepiej niż kiedyś. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.