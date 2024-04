Niedawno w mediach znowu zrobiło się głośno o synu Zenka. Tym razem nie chodziło o awantury i rozróby, a o wesele Daniela Martyniuka. Według informatorów na imprezie bawiło się nawet 200 osób. Nie zabrakło oczywiście rodziców. Danuta Martyniuk na weselu chrześniaka zaskoczyła lawendą, ale tym razem poszalała i wyglądała jak księżniczka. Uwagę przyciągnęły też paznokcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczorowska o tajemniczej sytuacji na ślubie

Wcześniej nie było za kolorowo, choć królowała lawenda. Tym razem Danuta poszalała i wygląda zjawiskowo

Od jakiegoś czasu mówiło się o weselu Martyniuka juniora. W 2023 roku syn Zenka poleciał z ukochaną Faustyną na Bali i tam się pobrali. - W Polsce mamy zaplanowaną uroczystość, aby z bliskimi, rodziną, chrzestnymi podzielić się naszym szczęściem - jakiś czas temu mówiła Faustyna w rozmowie z Pudelkiem. Nic straconego, bo w Wielkanoc odbyło się wesele pary. Coraz częściej słyszymy o szczegółach. Wszystko działo się niedaleko Sierpca. Dla małżeństwa na żywo zaśpiewał Zenek. Wykonał takie utwory jak "Przekorny los" czy "Życie to są chwile". Daniel Martyniuk udostępnił kilka zdjęć z ceremonii, a na jednym z nich pokazał mamę. Danuta Martyniuk zaskoczyła stylizacją - wyglądała obłędnie! Jeszcze pod koniec 2022 roku pojawiła się na weselu chrześniaka, ale zaliczyła tam wtopę, gdyż wybrała się tam w lawendowej sukni, która niekoniecznie była dobrze dobrana. Tym razem nie zawiodła. Wskoczyła w złotą suknię i narzutkę, w których prezentowała się świetnie. Jej fryzura również pasowała do całości - włosy były uniesione od nasady i subtelnie zakręcone. Uwagę zwrócił jednak jeden szczegół - paznokcie, które pomalowane były na czerwono. To zdecydowanie niecodzienny wybór i wyróżniał się na tle złotego ubioru.

Martyniuk wcześniej na weselu była w tandetnej sukience. Teraz wygląda jak księżniczka. Spójrzcie na krzykliwe paznokcie Fot. instagram.com/danielmartyniuk89, instagram.com/deboragowin

Jeden z gości się wygadał. Opowiedział, jak wyglądało wesele

Wydarzenie było szeroko opisywane w mediach, więc nie udało się ukryć szczegółów. Wiadomo, że na imprezie królowała czerwień i złoto. Nie zabrakło fontanny z czekoladą i różnego rodzaju przysmaków. - Pod domem Faustyny w godzinach popołudniowych pojawił się też Zenek z żoną. Wesele odbyło się w zajeździe niedaleko Sierpca. To jedna z największych sal weselnych w okolicy. Zenek dał koncert w czasie weselnej zabawy. Na Instagramie są już nagrania gości - mówił informator Shownews.pl. Była również relacja tego, jak wszystko wyglądało od środka. - To było bardzo bogate wesele. Para młoda zaprosiła około 200 gości - sala prezentowała się znakomicie. Nie wszyscy wrócili do domu po zabawie - prawie połowa nocowała w hotelu, który znajduje się przy sali. Młodzi nie szczędzili na dodatkach - był słodki stół z fontanną czekolady, a także stół wiejski z zimnymi przekąskami. Poza tym goście mogli skorzystać z drink baru, a także zrobić sobie zdjęcia w fotobudce. Faustyna i Daniel zadbali także o najmłodszych, których zabawiał animator - ujawnił wspomnianemu portalowi.

Wesele Faustyny i Daniela Martyniuków fot. https://www.instagram.com/stories/yokomirage/screen