Stanisława Ryster przez dekady zapracowała na status niekwestionowanej ikony TVP. W 1975 roku została gospodynią teleturnieju "Wielka gra", który prowadziła aż do 2006 roku. Po tym czasie odsunęła się od regularnej pracy w mediach, a 4 kwietnia 2024 roku dotarła do nas informacja o jej śmierci. Ryster jakiś czas temu udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o swoim nietypowym hobby. Dziennikarka miała słabość do... horoskopów.

Stanisława Ryster była zodiakarą. "Stawiałam sobie horoskop z dłoni"

Stanisława Ryster o swojej pasji do czytania horoskopów mówiła w rozmowie z "Faktem". Nietypowe zainteresowanie szczególnie bawiło jej córkę Martę. - Wierzę w horoskopy i wróżby, z czego moja córka śmieje się do rozpuku. Kiedyś nawet stawiałam sobie horoskop z dłoni i muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o opis charakteru i sposobu bycia, to ten ktoś strzelił w dziesiątkę - podkreśliła w rozmowie z "Faktem".

W tym samym wywiadzie Ryster zdradziła, że jest spod znaku Bliźniąt, a wszystkie swoje urodziny zawsze traktowała niezwykle uroczyście. - To bardzo fajny znak i jestem z niego zadowolona. Ale lata lecą i to mi się już mniej podoba. Urodziny to dla mnie zawsze jest święto, bo wtedy przyszłam na ten świat. Jednak to, że rodzice dali mi takie, czy inne imię to nie ma znaczenia. Mogłam się również nazywać Kunegunda. To przypadek co rodzice mi wymyślili - dodała Ryster.

Stanisława Ryster dwukrotnie wychodziła za mąż

Jako pierwszy o śmierci dziennikarki poinformował Mariusz Machnikowski - matematyk z Trójmiasta i uczestnik "Wielkiej gry", który zwyciężył w show aż dziesięć razy. "Zmarła Stanisława Ryster. Jeśli ktoś był legendą TVP, to ona na pewno. Pochwalę się - w jednym z wywiadów powiedziała, że spotkała się niedawno z 'jednym ze swoich ulubionych graczy'. Potwierdziła mi potem, że to chodziło o mnie - tydzień wcześniej zaprosiłem ją na kawę" - przeczytaliśmy na portalu X. Stanisława Ryster dwukrotnie wychodziła za mąż. Z pierwszym mężem Włodzimierzem Rysterem doczekała się córki Marty. Drugie małżeństwo nie przetrwało próby czasu, ale para pozostała w dobrych stosunkach.

