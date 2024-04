Katarzyna Cichopek cieszy się ogromną popularnością w polskim show-biznesie. Chociaż celebrytka pożegnała się w styczniu z posadą w "Pytaniu na śniadanie", to nie może narzekać na brak zajęć. Niedawno Cichopek i Kurzajewski wystartowali ze wspólnym projektem, jakim jest podcast "Serio?". Aktorka ciągle występuje także w serialu "M jak miłość". Wypełniony harmonogram nie jest dla celebrytki żadną przeszkodą w urządzaniu swojego gniazdka. Zobaczcie, co tym razem wymyśliła Cichopek.

Katarzyna Cichopek i metamorfoza jej balkonu. "To idealny moment, aby pomyśleć o urządzeniu"

Ostatnio Katarzyna Cichopek zamieściła w sieci filmik, na którym pokazała, jak urządziła swój balkon. "Drzewa powoli wypuszczają liście, co oznacza, że wiosna zagościła już na dobre. To idealny moment, aby pomyśleć o urządzeniu balkonu, który będzie cieszył oko przez kolejne miesiące" - czytamy w opisie pod filmem. Cichopek doskonale sprawdziła się w roli dekoratorki. Na jej balkonie znalazły się duże donice z roślinami, lampiony oraz dywan. To jednak nie wszystko. Największą uwagę na nagraniu zamieszczonym przez aktorkę zwrócił stół oraz duży fotel z wikliny, na którym Cichopek zasiadła i delektowała się smakiem napoju. Internauci ruszyli z komentarzami i pochwalili balkon aktorki. "Pięknie", "Wyszło super", "Cudowny balkon" - pisali. Zgadzacie się? Po więcej zdjęć dotyczących tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

Katarzyna Cichopek przekazała ważne wieści. "Jestem po kolejnych badaniach"

Cichopek często nagrywa InstaStories i opowiada coś obserwatorom. Nie tak dawno przekazała im pewną informację. Chwyciła za telefon w jednej z warszawskich klinik i wyznała, że właśnie wyszła z badań. Jak się okazało, wyniki były dobre, dlatego aktorka miała bardzo dobry humor. - Jakie to jest wspaniałe uczucie, wiedząc, że jest wszystko w porządku - mówiła na InstaStories. Aktorka skierowała też kilka słów do obserwatorów. - Kochani, badajcie się regularnie - podsumowała Cichopek. ZOBACZ TEŻ: Kwaśniewska odpowiada na atak Cichopek. "Tematem rozmowy z Marcinem nie było rozstanie" [PLOTEK EXCLUSIVE]

