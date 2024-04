Stanisława Ryster to legendarna prezenterka TVP, która największą popularność zyskała jako prowadząca teleturniej "Wielka gra". Wiadomość o jej śmierci podał jako pierwszy Mariusz Machnikowski, dziesięciokrotny zwycięzca programu, na portalu X. "Zmarła Stanisława Ryster. Jeśli ktoś był legendą TVP, to ona na pewno. Pochwalę się - w jednym z wywiadów powiedziała, że spotkała się niedawno z 'jednym ze swoich ulubionych graczy'. Potwierdziła mi potem, że to chodziło o mnie - tydzień wcześniej zaprosiłem ją na kawę" - napisał.

Wiadomość przekazał mu Ryszard Pieniążkiewicz, który również wielokrotnie zwyciężył w teleturnieju. "Super Express" potwierdził informację o śmierci Stanisławy Ryster. Również Onet donosi, że rodzina prezenterki przekazała informację o jej odejściu. Smutną informację o śmierci Ryster przekazała także stacja TVP za pośrednictwem swojego oficjalnego fanpage'a. "Nie żyje legendarna prezenterka Telewizji Polskiej #StanisławaRyster. Przez ponad 30 lat prowadziła teleturniej "Wielka Gra". W 1998 r. otrzymała Super Wiktora" - czytamy.

Stanisław Ryster nie żyje. Była gwiazdą TVP

Stanisława Ryster z wykształcenia była prawniczką. Pracę w telewizji rozpoczęła w 1966 roku. Prowadziła programy i teleturnieje dla młodzieży. W latach 1975-2006 była gospodynią "Wielkiej gry". Był to teleturniej sprawdzający wiedzę specjalistyczną z danej dziedziny, z której gracz musiał się wcześniej przygotować.

Stanisława Ryster nie ukrywała, że gdy zakończono jego emisję "Wielkiej gry", nie pożegnano się z nią, jak należy. - Zrobili mi świństwo, bo ukrywali w tajemnicy do ostatniej chwili, że zdejmują z anteny "Wielką grę". Dowiedziałam się o tym z porannej prasy. To był szczyt chamstwa. Jak zdjęli mój program, to moja noga więcej tam nie postała. I już nie postanie - mówiła w rozmowie z "Faktem". Stanisława Ryster faktycznie zniknęła z telewizji. Później brała udział w kampaniach reklamowych Euro Banku i firmy ubezpieczeniowej 4Life Direct.

TVP rozważała powrót "Wielkiej gry" w 2017 roku, była o tym mowa także dwa lata później. Ostatecznie jednak nie reaktywowano kultowego teleturnieju. - Bardzo się cieszę, że nie chcą już profanować "Wielkiej gry" i dają spokój. Mówili, że chcą zrobić z niej jakiś nowoczesny program, z czym się nie zgadzałam. Bardzo dobrze się stało. Kamień z serca. "Wielka gra" w jakiejś szybszej formule to byłby dramat - komentowała tę decyzję Ryster w "Fakcie".

Życie prywatne Stanisławy Ryster

Stanisława Ryster dwukrotnie wychodziła za mąż. Z Włodzimierzem Rysterem doczekała się córki Marty. Po latach wyznała, że kiedy pierwszy raz brała ślub, była za młoda. Ojciec ostrzegał ją, żeby nie pobierała się przez 25. rokiem życia, ale nie posłuchała go. "Nie miałam wątpliwości, czy robię słusznie. Przecież małżeństwo nie jest za karę. To, że miałam 20 lat i chciałam wyjść za mąż, to fajnie. Jeśli jednak związek okazał się nieudany, to dlaczego mieliśmy być razem? Nie uznaję takich poświęceń. Tkwi się w związku dla dobra dziecka, a dziecko doskonale wyczuwa nieudane małżeństwo i brak miłości. A życie ma się jedno i bisów nie ma" - mówiła w rozmowie z "Vivą!". Jej drugie małżeństwo również się rozpadło, jednak pozostała z byłym mężem w dobrych relacjach. Stanisława Ryster nie ujawniła, kim był jej kolejny mąż, a o rozstaniu nie chciała rozmawiać z mediami.