Tadeusz Drozda to popularny satyryk. W przeszłości był też gwiazdą Telewizji Polskiej, gdzie prowadził programy rozrywkowe takie jak "Herbatka u Tadka", czy "Śmiechu warte". Drugi format gromadził przed ekranami rzesze widzów i zapewniał Polakom dostęp do zabawnych filmików przed erą internetu. Później Drozda zniknął z mediów i obecnie cieszy się emeryturą. Towarzyszy mu ukochana Ewa, która jest jego żoną od ponad pięciu dekad.

Tadeusz Drozda żonę poznał w szkole. Nie od razu się zakochał. Dziś są małżeństwem od ponad pół wieku

Tadeusz Drozda od kilku lat przebywa na emeryturze. Satyryk wraz z żoną mieszka w domu z ogrodem położonym w podwarszawskiej Radości. Prezenter wyznał, że rozbudował go, aby pomieścić całą dużą rodzinę, jednak z biegiem lat dzieci opuściły gniazdo. - Kupiliśmy go i rozbudowywaliśmy z myślą o całej, pięcioosobowej rodzinie, a teraz córki są na swoim i zostaliśmy z żoną sami na włościach. Oczywiście czasem dzieci wpadają, ale na co dzień człowiek tylko bez sensu biega po tych pustych pokojach - mówił w rozmowie z portalem Onet Kultura. Satyryk przyznał, że emeryturę spędza dosyć aktywnie, czyta, gra w golfa lub chodzi na basen. Zdradził, jednak, że ceni sobie także chwile błogiego lenistwa.

Emerytura mi się podoba. Jestem człowiekiem leniwym i cieszę się, że przeważnie nic nie mam do roboty

- powiedział w wywiadzie dla Plejady. W jesieni życia towarzyszy mu ukochana żona Ewa, którą poślubił ponad 50 lat temu. Swoją wybrankę poznał jeszcze w czasach liceum. Zaczęli się jednak spotykać dopiero na studiach, pobrali się natomiast w 1972 roku. Małżeństwo doczekało się trzech córek Małgorzaty, Joanny i Ewy.

Tadeusz Drozda z żoną KAPiF

Córka Tadeusza Drozdy jest aktorką. Wystąpiła w popularnym serialu

Jedna z córek Tadeusza Drozdy, Joanna zdecydowała się związać swoją przyszłość z aktorstwem. W 2004 roku ukończyła Wydział Aktorski PWST w Krakowie. Karierę rozpoczynała od występów na deskach teatrów. Można ją było oglądać między innymi w Teatrze Starym w Krakowie czy Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Na dużym ekranie wystąpiła po raz pierwszy w 2009 roku w filmie "Popiełuszko. Wolność jest w nas". Największą rozpoznawalność przyniosła jej jednak rola w serialu "Dom nad rozlewiskiem".

Tadeusz Drozda z córką KAPiF