Jeden z najbardziej znanych detektywów bez licencji w Polsce zgromadził w ciągu swojej działalności wielu fanów, ale i hejterów. Ci na każdym kroku wypominają mu nadmierne chwalenie się chociażby kosztownymi ubraniami czy autami. Zwracają ponadto uwagę na fryzurę celebryty. Co na ten temat sądzi sam zainteresowany?

Krzysztof Rutkowski odpowiada na hejt z powodu ubioru i włosów. "Po pierwsze – plecak jest za 23 tysiące"

Niedawno detektyw bez licencji przywitał swoją społeczność prosto z sejmowego korytarza. Uwagę zwrócił na siebie nie tylko nietypowym anturażem, ale i ubraniami od projektantów, których wartość została obniżona przez niektórych obserwatorów Rutkowskiego. - Po pierwsze – plecak jest za 23 tysiące. Marynarka za 14 tys., koszula – za cztery tys., zegarek za 150. Więc, na Boga jedynego, niech nie zaniżają cen - tak tę sprawę skomentował sam Rutkowski w rozmowie z "Wprost". Co więcej ma do powiedzenia krytykom? - Wielu z nich nie ma na rachunki (...). Komornik puka do drzwi i odbiera im komputer, bo nie spłacili rat - dodał. W ostatniej odpowiedzi na przytyki internautów skomentował również kwestię swoich włosów.

Czuję się świetnie z moją fryzurą i czasem żartuję, że stawiam pióropusz i idę do walki ze złem. Jak kiedyś Indianie przed bitwą. Życzę Polakom sympatii do innych ludzi. To klucz do szczęścia

- podsumował.

Krzysztof Rutkowski o swoich włosach KAPiF.pl

Krzysztof Rutkowski zdradził szczegóły układania kultowej fryzury. Ile zajmuje ten proces?

W jednym z dawnych wywiadów detektyw bez licencji opowiedział nieco szerzej o swoich włosach. - Układanie włosów zajmuje mi godzinę. To nie jest tak długo - zdradził w "Gwiazdy bez maski". Skąd Rutkowski wziął pomysł na taką fryzurę? Wszystko przez grę komputerową, którą uwielbia jego syn. - Moja fryzura wzięła się od gry Minecraft. Junior jest fanem Minecrafta, przez to, że tata ma kwadratową fryzurę. A ja jestem fanem Juniora, który jest fanem Minecrafta i wszystko się zazębia - dodał detektyw. Już kilka dobrych lat widzimy Rutkowskiego w takim wydaniu. On sam jednak nie wyklucza zmiany wizerunku w przyszłości. - Może kiedyś pozbędę się tej fryzury i zgolę się na łyso. Może kiedyś tak się zdarzy. Tego nie mogę powiedzieć. Nigdy nie mów nigdy. Jak się ogolę to wtedy mi powiesz, że jestem kozak - zaznaczył. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

