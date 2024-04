Mamy doskonale wiedzą, jak trudno może być czasem nakłonić dzieci do podstawowych czynności, takich jak umycie zębów czy właśnie kąpiel. Dylan Marie Dreyer, która pracuje dla stacji NBC, ułatwiła sobie zadanie, zabierając trójkę dzieci ze sobą pod prysznic. Wspólne kąpiele budzą kontrowersje wśród rodziców, są zwolennicy i przeciwnicy. Okazuje się, że siedmioletni syn prezenterki miał dość.

Bierze prysznic z trójką dzieci. "To jest naprawdę w porządku"

Dylan Marie Dreyer o swojej rutynie opowiedziała w rozmowie z portalem Daily Mail. Dla niej wspólny prysznic to świetny sposób na zaoszczędzenie czasu. Nie ma z tym problemów, że dzieci oglądają ją bez ubrań, w tym siedmioletni syn. "To zabawne, ale jestem bardzo dobrze zorganizowaną mamą, i kiedy muszę wieczorem wziąć prysznic, to biorę ze sobą całą trójkę, aby ich też wykąpać. To jest naprawdę w porządku" - powiedziała.

Dylan Marie Dreyer jest mamą dwuletniego Russella, czteroletniego Oliviera i siedmioletniego Calvina. To właśnie najstarszy syn zaczął się sprzeciwiać jej przyzwyczajeniom i sama przyznała, że "zrobiło się trochę dziwnie". W tym czasie, kiedy jego mama bierze prysznic z rodzeństwem, on kąpie się w wannie.

Bradley Cooper też spędza czas w łazience z córką

Wyznanie Dylan Marie Dreyer nastąpiło po tym, jak aktor Bradley Cooper powiedział, że nie ma problemu z korzystaniem z łazienki w tym czasie, co jego siedmioletnia córka. - Gdy ja jestem w toalecie, a ona w wannie, to sobie po prostu rozmawiamy. To takie spędzanie razem czasu - mówił w podcaście Armchair Expert. A co na to psycholog? Wendy Lane ze Szpitala Dziecięcego Uniwersytetu Maryland w USA nie widzi przeciwwskazań ku temu, żeby zabierać ze sobą dzieci pod prysznic, jednak po piątym roku życia powinny już z niego korzystać samodzielnie. "Może to być sposób na nauczenie się dokładnych nazw części ciała, wyjaśnienie fizycznych różnic między płciami, wyjaśnienie, że ciała zmieniają się w trakcie dorastania, a także nauczenie dzieci wyznaczania granic" - wyjaśniła.