Beata Tyszkiewicz ma dwie córki. Starsza z nich - Karolina - to owoc małżeństwa aktorki z Andrzejem Wajdą. Później największa dama polskiego kina wychodziła za mąż jeszcze dwa razy. Żaden z tych związków nie przetrwał jednak próby czasu. Starsza pociecha gwiazdy, w odróżnieniu od matki, stanęła na ślubnym kobiercu tylko raz. W latach 90. Karolina Wajda wyszła za mąż za swoją szkolną miłość. Niestety, po kilku latach doszło do rozwodu. Kim jest były ukochany córki Beaty Tyszkiewicz?

REKLAMA

Zobacz wideo Iwona Pavlović rozmawiała z Beatą Tyszkiewicz. „Nie sądzę, by wróciła"

Córka Beaty Tyszkiewicz w latach 90. poślubiła szkolną miłość. Były mąż Karoliny Wajdy zdradził, jaką teściową była aktorka. "Dzień w dzień pilnowała mnie"

Karolina Wajda w latach 90. była żoną dziennikarza Artura Nowakowskiego. Para poznała się jeszcze w szkole. Beata Tyszkiewicz od razu zaakceptowała wybranka córki i kibicowała ich związkowi. Były zięć aktorki również pałał do niej ogromną sympatią. W rozmowie z autorką książki "Beata Tyszkiewicz. Portret damy" wypowiadał się o byłej teściowej w samych superlatywach.

Beata ma coś takiego, że jak się jest w jej kręgu, to wydaje się, że nic ci się na świecie stać nie może. Karolina jest taka sama. Nic się nie może wydarzyć złego, wszystko jest cudownie - czytamy w biografii gwiazdy.

Wajda i Nowakowski nie od razu zdecydowali się jednak na ślub. Przed legalizacją związku zamieszkali razem, a potem rozstali się nawet na jakiś czas, aby sprawdzić, czy mogą bez siebie żyć. Dziennikarz pozostawał jednak wówczas w stałym kontakcie z Beatą Tyszkiewicz. - Ewidentnie martwiła się o moje dobre samopoczucie. Dzwoniła do mnie codziennie rano i mówiła tym swoim ciepłym głosem: "Artunio, wstawaj, trzeba iść do pracy". Dzień w dzień pilnowała mnie - zdradził na kartach wspomnianej książki. Szybko okazało się, że Nowakowski nie może wytrzymać z dala od ukochanej i wkrótce doszło do ślubu. Aktorka wyprawiła córce huczne wesele w dworku w Głuchach.

Beata Tyszkiewicz i Karolina Wajda KAPiF

Karolina Wajda i Artur Nowakowski rozwiedli się po kilku latach. Udało im się zachować dobre relacje

Niestety, szkolna miłość nie trwała wiecznie i po kilku latach Karolina Wajda i Artur Nowakowski się rozwiedli. Nie było jednak między nimi negatywnych emocji. Byli małżonkowie do dziś pozostają w dobrych relacjach. - To oczywiście nigdy nie jest miła sytuacja, jak się ludzie rozchodzą, ale nas nie rozłączyły afery i trzaskanie drzwiami. Gdyby coś się Karolinie stało, byłbym jej potrzebny, to ja natychmiast wstaję, jadę i pomagam - zapewniał Nowakowski w książce "Beata Tyszkiewicz. Portret damy".