Mikołaj Roznerski od lat zaliczany jest do grona najpopularniejszych polskich aktorów. Celebryta jest aktywny także w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z internautami swoją codziennością. Jakiś czas temu aktor poinformował, że zamierza odpocząć od zgiełku dużego miasta i buduje dom w lesie. Teraz pochwalił się efektami.

Roznerski wybudował dom w lesie. Pochwalił się efektami na Instagramie

Pół roku temu Mikołaj Roznerski pokazał obserwatorom na Instagramie fundamenty swojego domu i plac budowy. Okazuje się, że luksusowa chatka w lesie jest już gotowa i można w niej zamieszkać. To niewielki, ale piętrowy budynek z poddaszem. Dużych rozmiarów okna wpuszczają do pomieszczenia mnóstwo światła. Jednak niewątpliwie największym atutem jest lokalizacja i widok z okien na leśny krajobraz. Uśmiechnięty od ucha do ucha Roznerski postanowił nawet rozpalić ognisko i upiec kiełbaski. Widać, że dobrze czuje się na łonie natury. "Kocham naturę. Życie wtedy jest takie prostsze" - napisał na Instagramie.

Roznerskiego czeka jeszcze sporo prac w domu. "Kto ze mną skręca?"

W nowym domu Mikołaj Roznerski ma także sporych rozmiarów drewniany taras i poddasze użytkowe ze skosami. Na jednym ze zdjęć możemy dostrzec też piec kominkowy. O ile na zewnątrz posiadłość prezentuje się okazale, o tyle wewnątrz wymaga jeszcze sporej ilości pracy. Aktor wrzucił na InstaStories relację, na której możemy zobaczyć, że całe wnętrze wypełnione jest meblami, które trzeba skręcić. "Kto ze mną skręca?" - zapytał żartobliwie obserwatorów. Internauci byli jednak zachwyceni nową posiadłością gwiazdora "M jak miłość". "No pięknie masz tam, rozkoszuj się tymi chwilami", "Jakie piękne masz widoki", "Świetnie, że kochasz naturę, bo ona bardzo uspokaja", "Ale masz fajnie", "Zarośnięty, zmęczony, ale szczęśliwy. Jest moc", "Zazdroszczę ci tej natury, ciszy i spokoju" - pisali w komentarzach. Niektórzy internauci dopytywali o koszt i metraż domu. Mikołaj Roznerski odsyłał ich jednak na profil producenta energooszczędnych domów.

