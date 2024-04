Córka gwiazdy "M jak miłość" oblała maturę. "Cała szkoła wiedziała"

Aktorka znana z takich produkcji jak "M jak miłość", "Twarze i maski", "Królewskie sny" czy "Taniec z gwiazdami" jest mamą Iny, która również poszła artystyczną ścieżką. Znamy ją z takich seriali jak "Pati" oraz "Rodzina na Maxa". Dziś widzimy, jak córka Pieńkowskiej rozwija się aktorsko i chętnie pokazuje swoją codzienność na Instagramie. Na swoim profilu opowiedziała swego czasu o stresie maturalnym, aby dodać otuchy innym maturzystom. Okazało się, że córka aktorki miała pewien problem z tą formalnością.

Zobacz wideo Marina i zmagania maturalne. Jak sobie poradziła?

Córka Pieńkowskiej vs. matura. Mówi o "małym wstydzie"

Wielu uczniów drży na myśl o egzaminie dojrzałości. Jak się okazuje, istnieją ludzie, którym udało się osiągnąć sukces pomimo niezdania matury. Ina Sobala miała w czasach szkolnych problem z matematyką, o czym opowiedziała w sieci. "Jako że przyszedł maj, [...] to pomyślałam sobie, że podzielę się z wami moim małym wstydem, który na szczęście już dawno wstydem nie jest, ale zajęło mi to kilka lat pracy i kosztowało niemało nerwów. Otóż tak, ja Ina Sobala… nie zdałam matury z matematyki. Miałam najwyższy w szkole wynik z polskiego, dumne 100 proc. i najniższy z matematyki, bo smutne 28 proc. Zabrakło mi jednego punktu, który najprawdopodobniej zaginął gdzieś między moją dysleksją a ogromną nieumiejętnością radzenia sobie w systemie szkolnej presji" - wyznała.

Córka Pieńkowskiej postanowiła poprawić swój wynik. Inni "świętowali cztery miesiące wakacji"

Ina Sobala nie zamierzała się poddać. Postanowiła podejść do egzaminu z matematyki ponownie. "Zdałam maturę poprawkową, w pierwszym terminie we wrześniu w technikum samochodowym. Oczywiście po latach, cała ta sytuacja mnie bawi i potrafię podejść do niej z dystansem, choć wtedy nie było mi do śmiechu i byłam tym wszystkim przerażona i przytłoczona. Czułam się fatalnie, cała szkoła wiedziała, że nie zdałam - koleżanki i koledzy składali papiery na prestiżowe uczelnie, snuli plany zagranicznych wyjazdów, świętowali cztery miesiące wakacji, a ja siedziałam przy biurku i uczyłam się równań matematycznych" - wspomniała na Instagramie. Finalnie Ina Sobala skończyła dwa kierunki studiów - jest magistrem sztuki oraz ma licencjat z dziennikarstwa. Podkreśla, że "uprawia wymarzony zawód". Po zdjęcia zapraszamy do galerii na górze strony.

