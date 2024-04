Kamila Saganowska reaguje na oświadczenie męża

Kamila Saganowska w ostatnich dniach wywołała prawdziwą medialną burzę, gdy zwróciła się na Instagramie do rzekomej kochanki swojego męża. Przypomnijmy, że Saganowska od niemal 30 lat związana jest z byłym reprezentantem Polski w piłce nożnej, Markiem Saganowskim. Mają dwójkę dzieci. Piłkarz szybko zareagował na zachowanie żony i przesłał do mediów oświadczenie, w którym poinformował, że jego małżeństwo ma problemy od kilku lat, a on sam zamierza wnieść pozew o rozwód z orzeczeniem o winie żony. Teraz Kamila Saganowska opublikowała kolejne wpisy na Instagramie.

Kamila Saganowska radzi internautom. "Żeby przejść przez trudne momenty..."

Kamila Saganowska nie odniosła się wprost do oświadczenia swojego męża. Zamiast tego poradziła swoim obserwatorom na Instagramie, jak radzić sobie z trudnościami w życiu. Wspomniała o bólu i łzach. "Pytacie, co trzeba zrobić żeby przejść przez trudności w życiu i jak ja sobie radzę. Żeby przejść przez trudne momenty trzeba w nie wejść, mimo bólu, wejść w samo ognisko i przejść przez nie na drugą stronę. Nie uciekać. Nie zamiatać pod dywan emocji. Nie oszukiwać! Płakać, jak się nie da wytrzymać, iść do lasu i krzyczeć, jak mocno przygniata, ale iść, nie omijać, bo i tak wróci. Iść i się nie zatrzymywać, wejść w centrum do siebie i przejść na drugą stronę z zaufaniem, że dam radę i zobaczysz, że tam będzie świecić słońce. Bo wszystko jest dla ciebie i działa na twoją korzyść, nawet, jak teraz wydaje ci się, że tak nie jest, to jest" - napisała Kamila Saganowska na InstaStories.

Saganowska o miłości do samej siebie. "Pozwolicie im odejść z miłością"

Saganowska wspomniała także, jak ważna jest miłość do samej siebie. Enigmatycznie wspomniała także o pożegnaniu z "ludźmi, którzy nie sprzyjają". Nie napisała jednak wprost, czy ma na myśli rozwód, o którym wspomniał w oświadczeniu jej mąż. "Bo chodzi o to, żeby czuć. Nauczyć się czucia siebie i odkryć miłość do siebie. Wtedy zrozumiecie, że wszystkiego, czego potrzebujecie, już macie. Wtedy będziecie mogli pożegnać ludzi, którzy wam nie sprzyjają. Którzy was nie rozumieją. Nie nadają na tych samych falach, są jakby na innej orbicie. I pozwolicie im odejść z miłością. Mimo iż wcześniej towarzyszył temu lęk, ból, złość, kłótnie itd. Nieważne, to normalne. I to minie. Bo odnajdziecie siebie, a w sobie największą miłość do siebie, która nie stawia warunków. Ona po prostu jest" - dodała Kamila Saganowska.

