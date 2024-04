Według ostatniego oszacowania fortuny przez "Forbesa", Michał Sołowow ma dorobek wynoszący 27,25 mld zł. Zaczął od firmy budowlanej Mitex, następnie założył sieć supermarketów Nomi, a potem inwestował w spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Znany przedsiębiorca to także właściciel i udziałowiec takich znanych firm jak North Food czy Komfort. Razem z Karoliną Sołowow prowadzi Fundację "Fabryki Marzeń". Sprawdźcie, co więcej wiadomo o sukcesach i życiu córki miliardera.

REKLAMA

Zobacz wideo Chodakowska o diecie bez milionów. Tak kiedyś się odżywiała

Karolina Sołowow na co dzień pomaga innym. Uwielbia również wyścigi

Córka przedsiębiorcy ukończyła studia prawnicze, a pierwsze kroki zawodowe stawiała we wspomnianym North Food. Poza działalnością we wspomnianej fundacji, Karolina Sołowow wspiera m.in. WOŚP. O swoich poczynaniach opowiadała chociażby w "Dzień dobry TVN". Pomaganie to niejedyna pasja córki miliardera. Tak samo jak ojciec, który jest rajdowcem i trzykrotnym wicemistrzem Europy w tej dziedzinie, również uwielbia wyścigi. To zainteresowanie dzieli razem z ukochanym, Rafałem Sonikiem. Ze znamy kierowcą rajdowym Karolina Sołowow doczekała się syna. Z poprzednich relacji prawniczka ma dwójkę dzieci.

Karolina Sołowow https://www.youtube.com/watch?v=7PJ5I2iSG7g

Karolina Sołowow zakochała się w starszym o 20 lat rajdowcu. Tak mówiła o tej relacji

Obecnie na próżno szukać nowych, wspólnych zdjęć prawniczki i rajdowca. Wróćmy do wypowiedzi Karoliny Sołowow na temat związku z Sonikiem, która została opublikowana w magazynie "Pani". "Związek z Rafałem zaczął się w jednym z trudniejszych momentów w moim życiu. Kiedy (...) poznaliśmy się bliżej, nie byłam pewna, czy to czas na nowe uczucie. On jednak szybko pomyślał o nas bardzo poważnie i otoczył opieką. Był przy mnie. Nasza bliskość budowała się w oparciu o prawdziwe, niełatwe sprawy, ale to właśnie ją scementowało. Oczywiście nie bez znaczenia jest charyzma Rafała. Oczarował mnie" - mogliśmy przeczytać. Co z kolei o tym związku mówił sam zainteresowany? "Karolina, w której się dość nieoczekiwanie zakochałem, stała się moją nadzieją na rodzinę i dziecko, którego brakowało mi, aby życie było kompletne. Owszem, trochę późno, ale bez desperacji. (...) Znałem jej sytuację. Wiedziałem, że ma córkę i syna z poprzednich związków i że cała trójka potrzebuje bezpiecznego domu bez szalejących emocji" - opowiedział Sonik. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

Rafał Sonik o związku TVP Sport