Olgę Frycz znamy z takich produkcji jak "Wszystko, co kocham", "M jak miłość", "Pensjonat nad rozlewiskiem" czy "Miłość na wybiegu". Poza byciem aktorką córka Jana Frycza spełnia się jako influencerka. Na jej Instagramie znajdziemy mnóstwo postów, a jeden z nowszych dotyczy łazienki, której wnętrze postanowiliśmy omówić. Sami spójrzcie, jak aktorka urządziła swoje mieszkanie.

Olga Frycz i jej kolorowa łazienka. "Mega klasa i styl"

"Wybierając meble i dodatki do mojego mieszkania zależało mi na tym, żeby było kolorowo, przejrzyście, duńsko i dziewczęco" - zaczęła aktorka w poście, w którym pokazała światu swoją łazienkę. W oczy rzuca się modne połączenie drewna z różem, bielą oraz pomarańczą. W środku nie zabrakło stylowych dodatków. "Oczywiście rozumiem, że dla kogoś to może być 'za dużo', ale chciałam po prostu pokazać, że czasem taki jeden kolorowy oryginalny przedmiot, wazon, dzbanek, lampa czy filiżanka mogą odmienić całe wnętrze i dodać mu charakteru" - dodała Frycz. Szczególną uwagę zwraca na siebie również pofalowane lustro, przy którym aktorka wykonuje sobie makijaż, co zresztą pokazała na jednym ze zdjęć. Pod postem nie zabrakło pozytywnych reakcji. "Cudne te rzeczy!", "Bardzo ładna, przytulna łazienka",

Dla mnie to jest mega klasa i styl

- piszą obserwatorzy aktorki.

Olga Frycz pokazała też inne pomieszczenia. Co za kuchnia

To nie koniec spaceru po domu aktorki. Drewniane elementy, pastele i wazony o niebanalnych kształtach znajdziemy również w salonie, jadalni czy kuchni. Jej warszawskie mieszkanie pod lasem oddaje klimat Kopenhagi. Znajdziemy w nim elementy minimalistyczne, ale także mocne akcenty, które idealnie współgrają z resztą. W kuchni charakterystyczną częścią są białe kafelki na ścianach. Zostały zestawione z kremowym blatem i drewnianymi szafkami. To w tym miejscu Frycz przygotowuje posiłki i przy okazji obserwuje, co dzieje się w pozostałych częściach mieszkania, ponieważ kuchnia jest otwarta. Jak wam się podoba? Po zdjęcia zapraszamy do galerii na górze strony.