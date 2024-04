Klaudia El Dursi dała się poznać szerszej publice dzięki roli prowadzącej program "Hotel Paradise". Obecnie emitowana jest ósma edycja formatu, w której uczestnicy zamieszkali w wietnamskiej willi. Na miejscu była przez cały czas obecna także El Dursi. Prywatnie celebrytka jest mamą dwójki dzieci - dziesięcioletniego Jana i 15-letniego Dawida. Prowadząca mimo wyjazdów nie musi rozstawać z nimi na długo. Bliscy towarzyszą jej za każdym razem, gdy opuszcza Polskę z powodu nagrań do "Hotelu Paradise". Jak synowie El Dursi radzą sobie ze szkolnymi obowiązkami, będąc tak daleko? Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

Klaudia El Dursi opowiedziała o edukacji swoich synów. "Jest to trudne do zrealizowania"

Klaudia El Dursi udzieliła ostatnio wywiadu dla Plejady. Celebrytka opowiedziała o pracy nad najnowszą edycją "Hotelu Paradise" i towarzystwie swoich synów. - Oni się bardzo cieszą i korzystają z tego, bo w poprzednich latach było różnie - mówiła dla Plejady. Celebrytka jest zadowolona z tego, że synowie mogą być z nią na miejscu. Nie ukrywa jednak, że tak dalekie wyjazdy są problematyczne, ponieważ Jan i Dawid chodzą do szkoły. - Pod tym kątem obawiam się, że to nasz najtrudniejszy wypad, dlatego że we wcześniejszych latach, przyznam szczerze, pandemia nam szalenie ułatwiała. W zeszłym roku też jeszcze jakoś było znośnie - mówiła.

El Dursi opowiedziała o edukacji 15-letniego Dawida. - Teraz mój starszy syn jest w pierwszej klasie liceum, w bardzo wymagającym liceum o wysokim poziomie. Nie ma żadnego indywidualnego toku nauczania, tylko codziennie zbiera notatki od swoich rówieśników - mówiła. El Dursi nie ukrywa, że martwi się o swojego syna, który musi nadrobić spore zaległości. - Trochę się obawiam i pilnujemy każdego dnia, żeby te godziny i te normy szkolne zostały wyrobione i żeby nie odkładać tego na ostatnią chwilę, ale jest to trudne do zrealizowania - skwitowała dla Plejady.

Klaudia El Dursi straciła pracę przez ciążę. Miała grać w "BrzydUli"

Klaudia El Dursi próbowała w przeszłości swoich sił w aktorstwie. Celebrytka miała zagrać w "BrzydUli", jednak po tym, jak dowiedziała się, że jest w ciąży, zerwano z nią współpracę. - Nagrałam czternaście odcinków. Niestety mój agent powiedział o ciąży. Kolejnego dnia rozpoczęłam zdjęcia. Miał być romans z Markiem. Miała być scena "migdalenia się", całowania u niego w biurze. Od tego dnia nagrań moja rola miała rozkwitać, ale zdecydowano, że na planie miałam się już nie pojawiać. I zastąpiła mnie Marysia Góralczyk. Bardzo mi było przykro. O jeny, ale mi było przykro - mówiła w rozmowie z portalem Świat Gwiazd. ZOBACZ TEŻ: El Dursi jeszcze nie tak dawno temu nosiła syna. Teraz on nosi ją. Kiedy tak wyrósł?

