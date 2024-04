Izabela Macudzińska dała się poznać szerszej publice dzięki udziałowi w programie "Królowe życia" na antenie TTV. Po zakończeniu emisji formatu celebrytka kontynuuje swoją karierę telewizyjną w "Diabelnie boskich". Oprócz tego Macudzińska prężnie działa także w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje 569 tys. użytkowników. To właśnie na tej platformie celebrytka pochwaliła się niedawno nagraniem z córką Elizą, która niebawem skończy 16 lat. Internauci ruszyli z komentarzami. Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

Izabela Macudzińska stanęła w obronie swojej córki. "Skoro tego pragnęła, to czemu mam jej zabronić?"

Córka Izabeli Macudzińskiej ma zakusy na bycie influencerką. Niedawno Eliza opublikowała na swoim profilu na TikToku nagranie ze sławnymi rodzicami. Później wideo trafiło także do mediów Izabeli Macudzińskiej. Internauci ruszyli z komentarzami. Chwalili Elizę i i wspominali, jak kiedyś wyglądała, gdy występowała na wizji z mamą. "Jesteście cudowne", "Eliza śliczna dziewczynka", "Pamiętam, jaka była młodziutka w programie - a tu już taka pannica", "Ale córka wyrosła, jeszcze tak niedawno taka mała i nieśmiała" - pisali.

Pod nagraniem znalazły się także mniej przychylne komentarze. Jeden z internautów zwrócił uwagę na włosy Elizy, które kiedyś były ciemniejsze. Zapytał o jej wiek. "A ile lat ma to dziecko, że włosy są już rozjaśnione? - pisał. Izabela Macudzińska ruszyła z dość obszerną odpowiedzią. Wyjaśniła, że jej córka wkrótce skończy 16 lat i podała powód, dla którego zgodziła się na to, żeby rozjaśniła włosy. "Jeśli moja córcia tego chciała - ok. Była to przemyślana decyzja, którą obie przegadałyśmy. Wszelkie za i przeciw. I skoro tego pragnęła, to czemu mam jej zabronić. Ważne, aby być pewnym tego, czego się chce i myśleć do przodu i tak było tu teraz, więc sama zaprowadziłam córkę do najlepszego specjalisty" - odpowiedziała.

Izabela Macudzińska o sposobie na udaną relację. "Trzeba się starać całe życie"

Izabela Macudzińska i Patryk Borowiak są ze sobą wiele lat. Jaki jest ich sposób na udane małżeństwo? Jakiś czas temu gwiazda TTV uchyliła rąbka tajemnicy w wywiadzie dla "Dzień dobry TVN". - Dużo osób zadaje nam to pytanie, jak to jest w ogóle możliwe, że po tylu latach związku my nadal jesteśmy razem, my nadal się kochamy (...) To, że kogoś się zdobyło, nie znaczy, że nie trzeba się starać. Trzeba się starać całe życie. To jest najważniejsze (...) Chodzi o to, żeby ten związek pielęgnować - mówiła. Zgadzacie się z Izabelą Macudzińską? ZOBACZ TEŻ: Internautka wbiła szpilę Macudzińskiej. Poszło o wygląd. Ta odpowiedziała po mistrzowsku