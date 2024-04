Monika Richardson przez wiele lat była związana z Telewizją Polską. Widzowie mogli oglądać ją w roli prowadzącej programów "Europa da się lubić" oraz "Pytanie na śniadanie". W 2019 roku TVP zakończyła współpracę z dziennikarką. Richardson nie ukrywała więc swojej radości, gdy po jesiennych wyborach stacja przeszła ogromne przemiany. - Przepraszam, bo ja nie jestem osobą mściwą, ale wydaje mi się, że takie czyszczenie jest bardzo ważne, żeby Telewizja Polska odzyskała wiarygodność (...) Ja czyściłabym dalej i odnowiła cały skład - mówiła w rozmowie z Jastrząb Postem. Ostatnio dziennikarka skomentowała pracę byłych prowadzących śniadaniówki.

Zobacz wideo Monika Richardson o swojej metamorfozie. Planuje nową fryzurę?

Monika Richardson nie miała litości dla byłych prezenterów "Pytania na śniadanie". Wspomniała o wiarygodności

Monika Richardson udzieliła wywiadu dla portalu Pomponik, w którym skomentowała stary skład "Pytania na śniadanie". Zaczęła od Kurzajewskiego. - Po prostu nie podchodził mi, bo uważałam go za mało wiarygodnego. To znaczy, nie wierzyłam mu, ale nie był jedyną osobą, jednym prowadzącym, któremu nie wierzyłam, więc też nie demonizujmy - mówiła. Na Kurzajewskim się jednak nie skończyło. Richardson stwierdziła, że wiarygodności brakowało także Idzie Nowakowskiej i Małgorzacie Tomaszewskiej. - Nie były to prezenterki telewizji śniadaniowej w mojej subiektywnej ocenie - mówiła. Reporter Pomponika nie pozostawił tego bez komentarza i dopytywał. - Czyli ekspresja Idy Nowakowskiej trochę cię denerwowała na ekranie? - powiedział do Richardson. Była gwiazda TVP odpowiedziała dosadnie. - Dla mnie Ida była po prostu tancerką, która udaje prezenterkę telewizji śniadaniowej - stwierdziła. Zgadzacie się?

Monika Richardson ostro o Jacku Kurskim. "Wielu ludziom złamał życie"

Jakiś czas temu Monika Richardson postanowiła wypowiedzieć się także o Jacku Kurskim i jego działaniach w Telewizji Polskiej. Padły mocne zarzuty. - Przez wiele lat powtarzałam, że te zmiany, które wprowadzał Jacek Kurski et consortes, były zmianami w dużej mierze nieodwracalnymi. Bardzo wielu ludziom złamał życie zawodowe, odesłał ich do innych zawodów, niektórych na emeryturę. Zawsze mówiłam, że to będzie bardzo trudne, aby wprowadzić z powrotem względną równowagę polityczną czy też obiektywizm (...) - mówiła w wywiadzie dla Newseria Lifestyle. ZOBACZ TEŻ: Potężny zwrot akcji w życiu miłosnym Moniki Richardson. Ukochany miał od niej odejść? W tle były partner

Monika Richardson Fot. KAPiF.pl