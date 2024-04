Rafał Maserak planuje powiększyć rodzinę. Chce spełnić marzenie syna

Rafał Maserak ma ostatnio bardzo intensywny czas. Nie tak dawno dołączył do składu jurorów w 14. edycji programu "Taniec z gwiazdami". Początkowo Maserak występował w formacie jako trener, ale trzeba przyznać, że dobrze radzi sobie w nowej roli. Prywatnie tancerz jest od 2013 roku związany z Małgorzatą Lis. Zakochani doczekali się syna, Leonarda. Maserak nie ukrywa, że rodzina jest dla niego bardzo ważna. Być może w życiu tancerza wkrótce nastąpią wielkie zmiany. Po więcej zdjęć dotyczących tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

Rafał Maserak wspomina dzieciństwo i zapowiada zmiany. "Wiem, co to znaczy być jedynakiem"

Rafał Maserak udzielił ostatnio wywiadu Paulinie Pawlak z "Twojego Imperium". Tancerz opowiedział w rozmowie o swojej rodzinie. Zauważył, że stara się spędzać z bliskimi każdą, wolną chwilę. Maserak wyjawił także swoje plany. - Przede wszystkim chciałbym, aby nasz syn miał rodzeństwo. Wiem, co to znaczy być jedynakiem, bo sam nim byłem. Nie miałem się z kim bawić i dzielić zabawkami. Zawsze szukałem wśród kolegów kogoś, kto będzie moim przyszywanym bratem (...) Zależy nam z Gosią, żeby nasz syn miał szczęśliwe dzieciństwo, pełne radości, uśmiechu i dobrej zabawy - mówił. Maserak wyjawił, jakie jest marzenie Leonarda. Jego syn bardzo chciałby mieć rodzeństwo. - Dopomina się brata lub siostry, więc nam nie pozostaje nic innego, jak spełnić to marzenie - dodał w wywiadzie.

Rafał Maserak ocenił taniec Anny Lewandowskiej. "Jest fantastyczna"

Od jakiegoś czasu Anna Lewandowska wrzuca do sieci taneczne filmy. Zapytaliśmy Rafała Maseraka, co sądzi o jej umiejętnościach. - Dla mnie jest fantastyczna, przede wszystkim z tego względu, że miałem przyjemność z nią pracować, też uczyć ją tańca z Robertem. Wiem, że pokochała taniec, jest dla niej ważną sytuacją w jej życiu, daje jej dużo radości i mnie to bardzo cieszy, że mogłem ją zarazić tym tańcem i jak widać, sprawia jej to bardzo dużą przyjemność - powiedział w wywiadzie z Plotkiem.

