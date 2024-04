Rafał Rutkowski dał się poznać jako aktor filmowy i serialowy. Mężczyzna działa głównie w sferze komediowej i od lat zabawia odbiorców. Na nawet swój własny stand-up o nazwie "Żarty dla mas". Gdy jednak nie żartuje na scenie, podejmuje ważnie społeczne dyskusje. Rutkowski nie boi się podejmować dyskusji w kwestii tematów tabu. Ostatnio wziął udział w wywiadzie dla Plejady, gdzie bezpośrednio powiedział o swoich poglądach.

Rafał Rutkowski ostro o tematach tabu w Polsce. Nie szczędził słów na temat Kościoła katolickiego

Rafał Rutkowski rozpoczął swoje przemyślenia od tematów tabu, jakim są przykładowo genitalia czy stosunki płciowe. Stand-uper dodał, że z reguły to młodzi ludzie wstydzą się tej sfery. - Myślałem, że będzie odwrotnie. A podczas gdy dojrzałe kobiety mają w sobie luz i bawią się świetnie, dwudziestoparolatkowie, słysząc moje żarty, momentalnie robią się czerwoni. Nie wiem, z czego to wynika. Może chodzi o to, że mam 50 lat i mówię o wszystkim wprost? - zdradził w wywiadzie z Plejadą. Mężczyzna bez wahania dodał, że negatywny wpływ na niektóre kwestie życia ma Kościół katolicki.

Jesteśmy ofiarami kultury katolickiej. Ludzie z pokolenia na pokolenie słyszą, że stosunek to grzech i wstydzą się głośno o nim mówić. (...) Przez to nie możemy o tym rozmawiać tak swobodnie, jakbyśmy chcieli

- powiedział Rafał Rutkowski w wywiadzie. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Rafał Rutkowski o ograniczeniu wpływu Kościoła na życie Polaków

Rafał Rutkowski opowiedział również o swoim zdaniu na temat obecnego rządu. Dodał, że jest znacznie lepiej. Podkreślił, że cieszy się, że Polska zaczyna coraz aktywniej działać na arenie międzynarodowej. Zależy mu na tym, aby kraj tworzył światową politykę. Rutkowski podkreślił, że mimo wszystko Kościół nie powinien być kluczowym aspektem w życiu Polaków. - Mam nadzieję, że uda się ograniczyć wpływ Kościoła na nasze życie. Bo on nie powinien być ani partią polityczną, ani przedsiębiorstwem, które doi państwo. Kościół powinien być Kościołem i niczym więcej. Ubolewam na tym, że jeszcze tak nie jest. Mam też nadzieję, że edukacja przestanie być rządową, a stanie się światową - mówił Rutkowski. Wyznał, że jest dobrej myśli. Zgadzacie się z nim?