Jakub Tolak zyskał popularność dzięki roli Daniela w "Klanie". W serialu występował w latach 1998-2008. Można było go zobaczyć także w "Barwach szczęścia" czy filmie "Francuski numer". Obecnie Tolak odszedł od aktorstwa i skupia się na podróżach. Razem z żoną Zofią Samsel i córką podróżuje kamperem. W najbliższym czasie będzie musiał przejść operację. Z tego powodu Jakub Tolak z ukochaną podjęli ważną decyzję dotyczącą córki.

Jakub Tolak w maju przejdzie operację. Szczegóły zdradziła jego żona

Jakub Tolak razem z Zofią Samsel spędzają większość czasu w podróży. Niestety na jakiś czas muszą zostać na miejscu. Aktor niedawno w rozmowie z "Dzień dobry TVN" opowiedział o odkrytej wadzie serca i planowanej operacji - Mam tętniaka aorty i zastawkę mam nie do końca ok. Ja to wiem od (...) 20 lat. Tak naprawdę wiele osób chodzi z tą wadą i dożywa starości, i umiera ze starości, ale czasem bywa tak, że to się powiększa i u mnie tak niestety jest. (...) Okazało się, że doszedłem do momentu, w którym trzeba podjąć taką decyzję, że warto byłoby to zrobić. Przede wszystkim dlatego, że jeździmy w miejsca odludne i tam, tej pomocy nie zawsze może ktoś udzielić - mówił.

Teraz żona aktora ujawniła, że operacja odbędzie się w maju. Z tego powodu zdecydowali, że ich córka pójdzie do żłobka. "Kuba ma w maju operację (dość skomplikowany zarówno zabieg, jak i powrót do formy). Potrzebujemy kilku miesięcy na pobyt w Polsce. Biorąc pod uwagę, że za chwilę tylko ja będę mogła się opiekować Tosią, żłobek jest dobrą opcją" - napisała na Instagramie.

Jakub Tolak i żona podróżują z małym dzieckiem

Jakub Tolak i jego żona w czerwcu 2022 roku zostali rodzicami córki Antoniny. Niektórzy obserwatorzy pary dziwili się, że zabierają w podróż kilkumiesięczną córkę. "A czymże różni się opieka nad małym człowiekiem w domu stacjonarnym od tej w drodze? Tosia wymaga tyle samo atencji na miejscu, co w kamperze. W trakcie jazdy rzeczywistość wygląda inaczej. Przemieszczamy się, korzystamy z fotelika samochodowego. Robimy jednak częste przerwy, dbając o jej zdrowie (kręgosłup) i potrzeby" - pisali na Instagramie.