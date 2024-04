Na początku kadencji Andrzeja Dudy w 2015 roku, pierwsza dama nosiła bardzo krótką fryzurę z grzywką opadającą na czoło. Następnie Agata Duda zapuściła włosy. Później je lekko tapirowała i zaczesywała do góry. Był czas, że miała krótkiego boba, ale po nim też nie ma już ani śladu. To, co ostatnio prezentuje na głowie, w opinii specjalistów jest niekorzystne i przypomina... hełm. Dlatego z okazji jej 52 urodzin (we wtorek), zabawiliśmy się popularną aplikacją graficzną i sprawdziliśmy, w jakim kolorze i uczesaniu wyglądałaby lepiej. Sprawdziliśmy kilka wariantów, a następnie głos zabrał jej były fryzjer.

REKLAMA

Zobacz wideo Jacek Szawioła uzależniony od sławy?

Były fryzjer Agaty Dudy zdradza tajemnicę jej niedoszłej fryzury

Jacek Szawioła, który zyskał popularność dzięki programowi "Gogglebox. Przed telewizorem", odpowiadał za fryzurę Agaty Dudy i jej męża w czasie kampanii prezydenckiej. Fryzjer zareagował na nasz post z kilkoma metamorfozami Pierwszej Damy proponowanymi przez aplikację FaceApp i zdradził jej sekret. Okazuje się, że jedną z hipotetycznych fryzur, czyli długie proste blond włosy, miała nawet nosić. "Postanowiliśmy sprawdzić, jak Pierwsza Dama prezentowałaby się w różnych fryzurach. Ciekawe, która z nich najbardziej podoba się Andrzejowi Dudzie?" - pytaliśmy i szybko doczekaliśmy się odpowiedzi jej byłego fryzjera. "Pierwsza i taki był plan zapuszczania" - napisał Jacek Szawioła. Fryzurę, którą planowała, a na którą się ostatecznie nigdy nie zdecydowała, pokazujemy w poście poniżej.

Były fryzjer Dudów bezlitosny dla ostatnich fryzur Pierwszej Damy

Do pewnego czasu praca Jacka Szawioły z przyszłą parą prezydencką, nie była sprzeczna z jego wartościami. Andrzej Duda - choć z prawicy - zapewniał, że będzie łączył innych i nikogo nie wykluczał. - Wtedy nie miał takich wartości jak ma teraz. Wtedy miał być prezydentem wszystkich Polaków. Kaczyński siedział w podziemiu. To była pierwsza kampania. Nasz prezydent nawet gdzieś puszczał mi oczko, mówiąc, że nie ma nic przeciwko, by gej pracował w kancelarii prezydenckiej. Dopiero miesiąc po wygranych wyborach, gdy widziałem, że to idzie w złym kierunku, powiedziałem: "ja się wypisuję" - wspominał swego czasu Jacek Szawioła w rozmowie z Plotkiem. Wspomniał też współpracę z Agatą Dudą. - To był ten okres, kiedy ona miała dobry wizerunek, kiedy ona wizerunkowo rzeczywiście wygrywała, była dobrze uczesana. Potem już nigdy więcej nie była - podsumowała.

Para prezydencka z córką w 2015 roku. Fot. Sławomir Kamińskiego / Agencja Wyborcza.pl