"Milionerzy" to teleturniej, który cieszy się popularnością od lat. Od samego początku prowadzącym polskiej edycji jest Hubert Urbański. Ten sezon jest szczególny, bo główna wygrana padła już drugi raz. Kim jest Tomasz Boruch, któremu udało się prawidłowo odpowiedzieć na pytanie za milion złotych?

"Milionerzy". Tomasz Boruch kolejnym milionerem. Kim jest?

Tomasz Boruch w programie wykazał się ogromną wiedzą i szedł jak burza. Już w kwalifikacjach do gry "Kto pierwszy, ten lepszy", rozwiązał zadanie w bardzo krótkim czasie, bo w zaledwie w 6,1 sekundy. Bez większych problemów dotarł do pytania za pół miliona złotych. Chociaż skłaniał się ku prawidłowej odpowiedzi, utwierdził się w przekonaniu, korzystając z koła ratunkowego - telefonu do przyjaciela. Po tym, jak wskazał prawidłową odpowiedź, mógł zawalczyć o milion. I udało się. Otrzymał główną nagrodę, spadło na niego złote konfetti, po czym otrzymał czek.

'Milionerzy'. Oto kolejny polski milioner. Kim jest Tomasz Boruch? fot. screen Player 'Milionerzy'

Tomasz Boruch mieszka w Warszawie. Ukończył weterynarię w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W zawodzie przepracował jednak niewiele ponad rok. Zdecydował, że praca jest dla niego zbyt stresująca. Obecnie zajmuje się badaniami klinicznymi, podczas których bada leki na konkretne wskazania, na konkretnej grupie ludzi, cierpiących na daną chorobę. - Czyli zamieniłeś zwierzęta na inne zwierzęta - skwitował Hubert Urbański.

"Milionerzy". Tomasz Boruch jest siódmym milionerem w polskiej edycji show

Pierwszym polskim milionerem był Krzysztof Wójcik, który wygrał główną nagrodę w 2010 roku. Osiem lat później po zwycięstwo sięgnęła emerytowana nauczycielka Maria Romanek. W 2019 roku kolejną milionerką została Kasia Kant-Wysocka, a dwa lata później milionerem stał się muzykolog Jacek Iwaszko. W 2022 roku prawidłowo na pytanie za milion odpowiedział Tomasz Orzechowski, księgowy z Łodzi, który pojawiał się w także w teleturniejach, takich jak "Va Banque" czy "Jeden z dziesięciu". W marcu kolejnym milionerem stał się Mateusz Żaboklicki, fotograf i poeta. Teraz do tego grona dołączył Tomasz Boruch.