Kinga Zawodnik zyskała dużą rozpoznawalność dzięki programom "Dieta czy cud" oraz "Pierwszy raz Kingi". Celebrytka opowiadała na antenie o swoich zmaganiach z nadwagą. Jakiś czas temu Kinga Zawodnik zdecydowała się na operację bariatryczną. - Nic z niej nie pamiętam, nic nie czułam, bo smacznie spałam. Natomiast okres po wybudzeniu był dla mnie straszny. Miałam ogromny światłowstręt, wszystko mnie bolało, nie mogłam otworzyć oczu. Cały czas leżałam, zwijałam się z bólu na łóżku i prosiłam tylko o leki przeciwbólowe - mówiła celebrytka w rozmowie z portalem Jastrząb Post. Jak zmieniło się jej życie po operacji? Wiemy, czy planuje jeszcze się odchudzać.

Kinga Zawodnik o swoich planach. "No, może jeszcze tak z pięć kilogramów"

Po operacji Kinga Zawodnik zmieniła swoją codzienność. Wprowadziła do życia zdrowe nawyki, a efekty jej starań są widoczne gołym okiem. Ostatnio celebrytka pojawiła się na evencie i eksponowała sylwetkę w dopasowanym kombinezonie. Podczas rozmowy z Pomponikiem opowiedziała o swojej przemianie. - Na ten moment schudłam już ponad 50 kilogramów, w osiem i pół miesiąca. To jest bardzo dużo - wyznała. Czy Kinga Zawodnik planuje dalej zrzucać kilogramy? - Nie ukrywam, że chciałabym, żeby ta waga już mi się zatrzymała. No, może jeszcze tak z pięć kilogramów, to jest już max. Jeśli przez 30 lat ważysz te 120, 130, 140 kilogramów i nagle w osiem miesięcy zmienia się całe ciało, to jest trudne. Uczę się tego wszystkiego - mówiła. Celebrytka opowiedziała także o wadze docelowej. - Chciałbym zbić do 95 kilogramów. Ja jestem bardzo wysoka - wyznała Pomponikowi.

Kinga Zawodnik Fot. KAPiF.pl

Kinga Zawodnik o swojej nowej codzienności. "Lepiej mi się śpiewa"

Jakiś czas temu Kinga Zawodnik napisała w sieci długi post, w którym opisała, jak czuje się po operacji bariatrycznej. "Wreszcie widzę swoją szyję. Czuję się zdecydowanie lepiej. Włosy nadal wypadają, ale już mniej. Mam mniejszą zadyszkę. Lepiej mi się śpiewa, bo przepona jest odciążona. Jem wartościowe produkty. Zaprzyjaźniłam się z aktywnością fizyczna już na dobre" - pisała na swoim profilu na Facebooku. ZOBACZ TEŻ: Kinga Zawodnik była u fryzjera. Wybrała najmodniejszy odcień włosów. Metamorfoza robi wrażenie