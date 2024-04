Doda od lat - niczym najpopularniejsze zagraniczne wokalistki pop - tworzy widowiskowe trasy koncertowe, nagrywa hity, zachwyca i zaskakuje stylizacjami czy fryzurami. Doczepiane pasma włosów, peruki to dla niej chleb powszedni. Ostatnio na rozdaniu Fryderyków pokazała się w krótkich włosach, które okazały się peruką. "Kochani, palma mi jeszcze nie odbiła, żeby obcinać włosy" - pisała po wydarzeniu i znowu pokazywała się we włosach za ramiona, podkreślając, że to jej naturalne. Minęły niespełna dwa tygodnie i jej fryzura znowu jest inna, choć kolejny raz krótsza niż zazwyczaj.

Doda promuje perfumy nową fryzurą

Na najnowszych zdjęciach, którymi Doda pochwaliła się w sieci, widzimy ją w blond fryzurze na boba z ciemniejszymi refleksami i przedziałkiem z boku. Podobną długość włosów artystka zaprezentowała na tegorocznych Fryderykach. Z tym że wtedy miała grzywkę. Poza tym tył włosów wywinęła na zewnątrz. Patrząc na to, że to była peruka, bardzo możliwe, że i tym razem też nie zdecydowała się na radykalne cięcie.

Jednak przyciągnęła uwagę fanów, którzy są zachwyceni takim wydaniem swojej ulubienicy. "Fryzura mega", "Te włosy bardzo do pani pasują", "To uczesanie jest obłędne" - czytamy pod jej wpisem o wizycie w warszawskiej galerii Mokotów. Nie była ona przypadkowa. Piosenkarka ogłosiła, że od początku kwietnia jej autorskie perfumy Luna są w końcu dostępne stacjonarnie w butiku perfumeryjnym z niszowymi zapachami. "Spełniam kolejne marzenie, Luna stacjonarnie. Dziękuje perfumeriaquality galeria Mokotów za owocną współpracę i wspaniałą energię" - napisała we wpisie ze zdjęciami ze sklepu.

Czeka na nią Caroline Derpieński

Czym jeszcze zaskoczy Doda? Czy będzie to współpraca z Caroline Derpieński? Kontrowersyjna celebrytka, która od jakiegoś czasu zajmuje się projektowaniem ubrań, marzy o tym i nie wyklucza, że będzie do tego dążyć. Sama nam o tym niedawno opowiadała. - Chciałabym stworzyć coś dla Dody. Ona nawet miała być na moim pokazie, ale dowiedziała się o nim po prostu za późno i nie mogła zmienić planów. To z mojej winy oczywiście została za późno poinformowana. Bardzo grzecznie mi w tej sprawie odpisała, ja jej kibicuję od zawsze. Nigdy nie miałyśmy żadnego konfliktu, nigdy nic złego o mnie nie powiedziała. Lubię też jej twórczość. Ona jest tak odważna jak ja. Myślę, że dużo nas łączy. Nie mam wątpliwości, że stworzyłybyśmy fajny duet, czas pokaże, co się wydarzy, ale chciałabym bardzo - powiedziała Caroline w rozmowie z Plotkiem.

