Stan Borys od wielu lat zmaga się z problemami zdrowotnymi. W 2019 roku znany muzyk przeszedł udar, po którym częściowo został sparaliżowany. To jednak był dopiero początek, bo dwa lata później gwiazdor miał rozległy zawał serca. Jakiś czas temu u mężczyzny wykryto również zmianę nowotworową na skórze. Na szczęście nie była złośliwa. - To cud, że żyję. Gdyby nie pomoc mojej Ani, lekarzy, przyjaciół i fanów, byłoby już po mnie - mówił jakiś czas temu w rozmowie z "Super Expressem". Obecnie Stan Borys ma problemy z codziennym funkcjonowaniem.

REKLAMA

Zobacz wideo Jacek Rozenek przeszedł udar. Mówi o reakcji najbliższych osób

Stan Borys musi na nowo nauczyć się chodzić. Skutki udaru odczuwa do dziś

Stan Borys i jego ukochana mieszkają za oceanem. Ostatnio autor "Jaskółki uwięzionej" wrócił do Polski, aby podjąć współpracę z TVP. Niestety, jego stan się pogorszył. Wyszło na jaw, że mężczyzna musiał nauczyć się ponownie chodzić. Problemem stały się nawet spacery czy wstawanie z krzesła. To jednak nie wszystko. Głos zabrała partnerka muzyka. - Po przylocie Stan miał nagle bardzo duże problemy z chodzeniem i poruszaniem się - zdradziła na łamach "Super Expressu" Anna Maleady. - Dzięki natychmiastowej reakcji fachowców i lekarzy w Polsce udało się złagodzić ogromne bóle - dodał Stan Borys. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Stan Borys KAPIF.pl

Stan Borys do końca życia będzie miał problemy zdrowotne. Może jednak liczyć na pomoc

Stan Borys ma świadomość, że jego problemy zdrowotne zostaną z nim do końca życia. Po udarze muzyk był częściowo sparaliżowany. Na szczęście, gwiazdor może liczyć na swoją ukochaną. Wsparcie Any Maleady jest dla niego bezcenne. Para jest w związku od około 15 lat. - Niestety, stale powracają problemy neurologiczne po przebytym udarze niedokrwiennym, które do końca życia muszą być leczone i rehabilitowane. W tym roku minęło już pięć lat od udaru. Nad wszystkim stale czuwa moja ukochana Ania, która dba i bardzo pilnuje wizyt z lekarzami i rehabilitacji - czytamy na portalu Radia ZET cytat z rozmowy z Pomponikiem. ZOBACZ TEŻ: Stan Borys tak uwielbia swoje psy, że zapisał je do szkoły w USA. Muza i Apollo staną przed wyzwaniem

Stan Borys trafił do szpitala fot. Roman Rogalski / Agencja Wyborcza.pl