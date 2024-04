Kamila Saganowska od prawie 30 lat związana jest z Markiem Saganowskim, piłkarzem, który swego czasu grał w reprezentacji Polski. Para wychowuje razem dwoje dzieci. Z ostatnich doniesień medialnych wynika jednak, że w małżeństwie nie dzieje się najlepiej. Według Kamili Saganowskiej jej mąż miał wdać się romans z pracownicą klubu, gdy pracował dla Motoru Lublin. O romansie dowiedziała się kilka miesięcy temu. Nie wszyscy wiedzą jednak, że kilka lat temu żona piłkarza przeszła niemałą metamorfozę i całkowicie odmieniła wygląd swojego ciała. Jak tego dokonała?

REKLAMA

Zobacz wideo Magdalena Stużyńska o sekretach diety i metamorfozie. "Mam insulinooporność"

Kamila Saganowska przebyła niezwykłą przemianę. Jedno zdjęcie nakłoniło ją do działania

Kamila Saganowska w przeciągu dziesięciu miesięcy całkowicie się zmieniła. Ma 154 centymetry wzrostu i jeszcze niedawno ważyła około 70 kilogramów. Jak się okazuje, po dwóch ciążach kobieta całkowicie straciła motywację, by wrócić do formy sprzed ciąż. Jadła niezdrowo, co przyczyniło się do wzrostu wagi, a także gorszego samopoczucia. Gdy postanowiła coś z tym zrobić, zabrała się za testowanie różnorodnych diet. Uczęszczała również na zajęcia fitness. Jednak to nie dawało zamierzonego rezultatu. Kamila Saganowska przyznała, że przełomowe było jedno zdjęcie. Wówczas została uchwycona w galerii przez fotoreporterów. Nie wyglądała wtedy najlepiej i to napędziło ją do działania. Zdjęcie, które otrzymała, ostatecznie napędziło ją do działania. Po zdjęcia Kamili Saganowskiej przed i po metamorfozie zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Kamila Saganowska schudła 20 kilogramów. Dziś sama trenuje innych

Zmiany rozpoczęła od przygody z siłownią. Początkowo ćwiczyła pod okiem trenera personalnego. Zdarzało się, że odbywała treningi nawet siedem razy w tygodniu. Jak sama twierdzi, to cierpliwość i samodyscyplina przyczyniły się do osiągnięcia spektakularnego sukcesu. Pomogło także wsparcie otrzymywane od najbliższych. Wraz z upływem czasu aktywność fizyczna stała się dla niej przyjemnością, a nie obowiązkiem. Na treningach jednak nie poprzestała. Zmiany wdrożyła również w jadłospisie. Postawiła na zdrowe i zbilansowane posiłki, dostarczające odpowiedniej wartości energetycznej. Ograniczyła spożywanie węglowodanów. Pierwsze efekty diety i treningów zaczęły być widoczne już po trzech miesiącach. Po dziesięciu udało jej się zrzucić 20 kilogramów. Mało tego sport zaczął odgrywać znaczącą rolę w jej życiu. Obecnie sama jest trenerką personalną i pomaga innym w dążeniu do upragnionej sylwetki. ZOBACZ TEŻ: Kamila Saganowska zwróciła się do kochanki męża. "Słyszałam, że taka pomysłowa jesteś". Puściły jej hamulce