Barbara Kurdej-Szatan jest w stałym kontakcie z fanami na Instagramie. To tam zgromadziła ponad milion obserwatorów. Aktorka chętnie dzieli się szczegółami z życia prywatnego. Wiadomo, że jakiś czas temu razem z mężem i dziećmi przeprowadzili się do większego i nowocześnie urządzonego apartamentu w stolicy. Kurdej-Szatan relacjonowała, jak wiła rodzinne gniazdko. Gwiazda wraz z mężem postawiła na elegancko urządzone wnętrza, zdecydowali się też na nietypowy odcień w kuchni. Całość robi wrażenie.

Kuchnia Kurdej-Szatan w apartamencie za dwa miliony. Ciemno i luksusowo

Barbara Kurdej-Szatan razem z mężem Rafałem Szatanem wychowuje dwójkę dzieci. Aktorka kilka lat temu rozglądała się za większym lokum, które pasowałoby do potrzeb jej rodziny. Znalazła takie miejsce w nowoczesnym apartamencie, w którym ma dużo miejsca do przechowywania. Gwiazda stanęła na wysokości zadania i stworzyła rodzinie przytulne, ale i luksusowo urządzone lokum.

Mówi się, że kuchnia jest sercem każdego domu. Ta u Kurdej-Szatan jest utrzymana w ciemnych barwach. Czarne szafki naścienne, które podświetlono, zestawiono z marmurowym blatem. W kuchni stanęła też duża szafa z ciemnego drewna, którą można zagospodarować na produkty spożywcze. W tym pomieszczeniu znalazło się miejsce dla wyspy kuchennej, nad którą zawisło stylowe oświetlenie. Armaturę utrzymano w złocie, a sprzęty AGD w czarnym kolorze. Dodatki i puszki, do których można coś schować, są w miedzianym odcieniu. Oryginalna kuchnia Kurdej-szatan wzbudziła dużo emocji wśród jej obserwatorów. "Jak dla mnie do domu zbyt męska, hotelowa i chłodna. Taka niepraktyczna kuchnia dla singla, co w niej nic nie robi", "Szału bym dostała, myć te szyby co chwilę...", "No nie wiem, jest bardzo elegancka, bogato, ale nie czuję tam ciepła" - pisali internauci.

Aktorka ma do dyspozycji również okazały taras, z którego ma imponujący widok na centrum miasta. Całą rodziną lubią spędzać tam czas, gdy na zewnątrz jest odrobinę cieplej. Barbara Kurdej-Szatan jest również zapaloną fanką kwiatów i ogrodnictwa, a na tarasie zagospodarowała miejsce na mini warzywny ogródek czy żywe kwiaty i zioła dodawane do gotowania. Więcej zdjęć stylowo urządzonych wnętrz z apartamentu Barbary Kurdej-Szatan znajdziecie w galerii na górze strony.