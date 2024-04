Program "Rozmowy w toku" z Ewą Drzyzgą w roli prowadzącej był swego czasu jednym z najpopularniejszych formatów stacji TVN. Dziennikarka i obecnie współprowadząca "Dzień dobry TVN" nie była gospodynią talk-show od jego debiutu na antenie. W tej roli można było oglądać Ewę Bakalarską, która w 2000 roku poprowadziła pierwszy sezon. Emisja programu zakończyła się w 2016 roku jednak widzowie w dalszym ciągu ciepło go wspominają. Bakalarska na długo nie związała się z show. Sprawdziliśmy, jak potoczyła się jej kariera. Aktorka świętuje właśnie urodziny.

Ewa Bakalarska była pierwszą prowadzącą "Rozmów w toku". Stoi po drugiej stronie kamery

Ewa Bakalarska urodziła się 3 kwietnia 1967 roku. Ma 57 lat. Z zawodu nie jest dziennikarką. Ukończyła wydział aktorski PWST w Warszawie. Na deskach teatru zadebiutowała w 1990 roku w sztuce "Motyle są wolne" w Teatrze Nowym w Łodzi. Współpracowała z warszawskim Teatrem Dramatycznym i Teatrem Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Rolę gospodyni pierwszego sezonu "Rozmów w toku" na kilka miesięcy powierzono właśnie jej, jednak szybko okazało się, że produkcja szuka dziennikarza. Plotkowano, że Bakalarska miała być za mało spontaniczna. Krótko później do współpracy zaproszono Ewę Drzyzgę, która prowadziła talk-show do ostatniego odcinka.

Ewa Bakalarska skupiła się na aktorskiej karierze. Widzowie z pewnością kojarzą ją z roli w serii "Nad rozlewiskiem", gdzie wcielała się w postać Ady Dobrowolskiej, czy występu w filmie "Bo we mnie jest seks", który opowiadał historię piosenkarki Kaliny Jędrusik. Można ją było oglądać w "Klanie", "Na dobre i na złe", "Magdzie M.", "Plebanii" czy "Teraz albo nigdy!".

Jakiś czas później zaczęła rozwijać pasję reżyserką i zniknęła z ekranów, by stanąć po drugiej stronie kamery. Spełnia się w roli drugiego reżysera oraz reżysera obsad, ale nie rezygnuje całkowicie z aktorstwa. Pracowała przy serialu "Lipowo. Zmowa milczenia" na podstawie powieści "Motylek" Katarzyny Puzyńskiej, "Carte Blanche" czy "Miłości do kwadratu jeszcze raz". Ewa Bakalarska nie informuje o szczegółach życia prywatnego. Ma konto na Instagramie, jednak nie prowadzi go na bieżąco. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.