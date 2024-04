Krzysztof "Grabaż" Grabowski to z wykształcenia historyk, ale niekoniecznie było mu po drodze z karierą w tym kierunku. Znany jest przede wszystkim jako piosenkarz i kompozytor największych hitów takich zespołów jak Pidżama Porno czy Strachy na Lachy. Okazało się, że stan zdrowia Grabowskiego jest poważny.

Krzysztof "Grabaż" Grabowski wylądował w szpitalu. Lekarze walczyli o jego życie

Na co dzień Grabowski pisze teksty piosenek, a także sam je wykonuje. To jeden ze współzałożycieli zespołu Pidżama Porno, który powstał w 1987 roku. Jego znakiem rozpoznawczym został składany cylinder, który nosił podczas śpiewania utworów na koncertach. Z początkiem XXI wieku utworzył zespół Strachy na Lachy - z Andrzejem "Kozakiem" Kozakiewiczem, z którym również stworzył Pidżamę Porno. 59-latek będzie musiał jednak odłożyć koncertowanie i tworzenie na jakiś czas. Dodał zdjęcie ze szpitala w Poznaniu. Muzyk udał się na gastroskopię, sądząc, że ma refluks i właśnie to przeszkadza mu w śpiewaniu. Okazało się, że lekarze musieli ratować jego życie. Wykryto u niego wylew, a dokładniej krwotok, co zagrażało jego życiu.

Znów w szpitalu. Załamanie nastąpiło po czwartkowej gastroskopii. Szukałem refluksu, który przeszkadza mi w śpiewaniu, znalazłem wylew, czytaj: krwotok, po którym ledwie mnie wyratowali. Leżę od piątku na chirurgii. (...) Wczoraj miałem kolejną gastroskopię, po której dalej nie znamy przyczyn mojego stanu. Jutro tomografia. (...) Dobrze, że to g*wno dopadło mnie w okresie wyciszenia koncertowego. Niestety trzeba odwołać Kraków. Pracujemy jeszcze nad terminem Rzeszowa. Bo tu najciężej jest przełożyć... Chorowanie w Polsce to specyficzne zajęcie. Wrócę do tematu jeszcze...

- napisał na Instagramie.

Do "Grabaża" płyną słowa wsparcia od fanów

Muzyk w tym trudnym dla niego czasie może liczyć na wsparcie ze strony fanów. Pod jego postem pojawiło się wiele komentarzy z życzeniami zdrowia. "Wracaj do nas Kierowniku - tęsknimy! ", "Trzymam mocno za ciebie kciuki!", "Zdrówka i dużo siły! Do zobaczenia na koncertach!". Słowa wsparcia otrzymał także od zespołu T.Love: "Dużo zdrowia!".

Znany polski muzyk myślał, że ma refluks. Lekarze musieli walczyć o jego życie