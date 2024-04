Karolina Gilon od pierwszego odcinka związana jest z formatem "Love Island". W mediach zaistniała jeszcze w 2013 roku, kiedy wystąpiła w serialu "Miłość na bogato". Największą rozpoznawalność przyniósł jej jednak udział w "Top Model", gdzie zajęła czwarte miejsce. Dzięki zyskanej rozpoznawalności miała większe szanse na kolejne angaże. Celebrytka właśnie podjęła wyzwanie aktorskie. Gościnnie wystąpiła w jednej z popularnych produkcji.

Zobacz wideo Gilon mogłaby zastąpić Janachowską w "Tańcu z gwiazdami"? Szczerze wyznała, czy są na to szanse

Karolina Gilon wystąpiła w hicie TV4. "Zajarałam się na maksa aktorstwem"

Karolina Gilon 2 kwietnia zaskoczyła swoich fanów ogłoszeniem. Jak się okazuje, prowadząca "Love Island" w swoim wypełnionym po brzegi grafiku znalazła chwilę na kolejny projekt. Na InstaStories postanowiła zabawić się z widzami w zagadkę. - Moi drodzy to jest prawdziwy breaking news. Jeśli myśleliście, że we wtorek jest mnie za dużo w telewizji, ponieważ jestem w "Ninja Warrior" na Polsacie, jestem w "Love Island" o godzinie 22:00 w czwórce, to dzisiaj jeszcze wam coś dokładam od siebie, a co. Uwaga, nie wiem, czy jesteście gotowi na tę informację, ale dzisiaj wchodzę w roli aktorki. Myślę, że przede mną Oscar, ale do tego jeszcze wrócimy. Wcielam się w rolę aktorki w największym hicie TV4 - wyznała Gilon. Jak się okazuje, celebrytka gościnnie pojawiła się w serialu "Policjantki i Policjanci", który emitowany jest na antenie TV4 i ciszy się sporą popularnością wśród widzów. Gilon opublikowała także relację z planu, gdzie spotkała się z Anną Bosak i Wojtkiem Sikorą. - Jak wiecie, kocham wyzwania. Bardzo się cieszę, że was odwiedziłam - podkreśliła. Serial wyemitowano 2 kwietnia o godzinie 19:00 na antenie TV4, oglądaliście? Karolinie Gilon tak bardzo spodobało się wcielanie w rolę, że ogłosiła już, że jest gotowa na kolejne angaże. Jak sądzicie, nadaje się na aktorkę?

Zajarałam się na maksa aktorstwem podczas tego doświadczenia. Myślę, że to był super start. Mam nadzieję, że na tym nie koniec. Wszyscy reżyserzy z całego świata, Hollywood, możecie do mnie dzwonić. Telefon jest z włączonym dźwiękiem. Będę odbierać od rana do późnych godzin wieczornych. Dzwońcie, proponujcie - podsumowała żartobliwie Gilon.

Karolina Gilon fot. screen instagram.com/karolinagilonofficial

Karolina Gilon o powiększeniu rodziny z ukochanym. Reakcja Mateusza ją zaskoczyła

Karolina Gilon od jakiegoś czasu jest w szczęśliwym związku z Mateuszem Świerczyńskim. Celebrytka święta wielkanocne spędzała w Hiszpanii, gdzie realizuje nowy sezon "Love Island". Na szczęście ukochany szybko do niej dołączył. Co ciekawe, Mateusz wziął udział w jeden z wcześniejszej edycji programu i właśnie tak poznał się z Gilon, więc ta sceneria jest mu doskonale znana. W Wielką Sobotę celebrytka poruszyła temat powiększenia rodziny. Ku jej zaskoczeniu jej partner zadeklarował, że chciałby mieć z nią "małe bobo". - Uuuu, no dobra. Aż się zawiesiłam - podsumowała zaskoczona niespodziewaną deklaracją Gilon. Niestety fani wyciągnęli zbyt pochopne wnioski i Gilon musiała się tłumaczyć. Zobaczcie, co powiedziała.