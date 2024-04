Zofia Zborowska-Wrona chętnie pokazuje w mediach społecznościowych to, co się dzieje u niej na co dzień. Obecnie z pewnością zajęta jest wychowywaniem córki oraz oczekiwaniem na kolejne dziecko. Aktorka jest już w zaawansowanej ciąży. Dodała zdjęcie, na którym widać jej brzuch. Jedna z internautek postanowiła dodać kąśliwy komentarz. Celebrytka szybko odpowiedziała na jej "zarzut".

Zofia Zborowska-Wrona oberwała od internautki. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać

Aktorka chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami oraz komentuje codzienność. Ostatnio często udostępnia zdjęcia, na których możemy zobaczyć ciążowy brzuch. W listopadzie zeszłego roku wraz z mężem, siatkarzem Andrzejem Wroną, ujawnili, że spodziewają się kolejnego dziecka. Są już rodzicami Nadziei, która w tym roku skończy już trzy lata. Okazuje się, że małżeństwo spodziewa się drugiej córki. Pod ostatnio dodanym zdjęciem na Instagramie, jedna z kobiet postanowiła dać upust swoim emocjom. Zborowska-Wrona, ubrana w długą, różową koszulę i białe spodnie, prezentuje na ujęciu ciążowe krągłości. Większość była zachwycona: "Piękny brzuszek", "Rządzisz!", "Cudny brzuszek". Jedna z internautek dodała niezbyt miły komentarz: "Po co ten brzuch taki wywalony?". Na odpowiedź gwiazdy nie trzeba było jednak długo czekać.

A co, mam go wciągać w domu?

- zapytała z przekąsem aktorka. Później na InstaStories ponownie odniosła się do niewybrednego komentarza. "Zgadnijcie, jakiej płci jest osoba, która napisała ten komentarz, i ile mniej więcej ma lat?" - napisała dosadnie Zborowska-Wrona.

Zborowska-Wrona o nieprzespanych nocach w ciąży

Celebrytka nie owija w bawełnę i często wspomina o trudach stanu błogosławionego. To już drugi raz, gdy musi się mierzyć z objawami. Tym razem opisała problem ze snem. Okazuje się bowiem, że nieprzespana noc sprawia, iż aktorka nie ma na nic siły w ciągu dnia. - O losie. Za każdym razem zaskakuje mnie to, jak bardzo w ciąży muszę "odchorować" nieprzespaną noc. Koszmar. Mam dziś jakieś sześć procent baterii plus wyglądam, jakby mnie ktoś zmielił i wypluł - wyżaliła się fanom. Dodała wymowne zdjęcie, na którym widać, że jest zmęczona. Zborowska-Wrona stara się nie słodzić i ukazywać rzeczywistość taką, jaka jest.

