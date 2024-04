Małgorzata Rozenek-Majdan skupia się teraz na swoim największym projekcie od kilku lat. Celebrytka zmierzy się z sześcioma mężczyznami znanymi z mediów. Program "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz" jest dla niej z pewnością wyzwaniem, gdyż będzie musiała podjąć się wielu ekstremalnych wyzwań. Dziennikarka Plotka zapytała influencerkę o podcasty. Czy usłyszymy Rozenek-Majdan u Kurzopków?

Małgorzata Rozenek-Majdan w podcaście Kurzopków?

W ostatnich latach rynek podcastów zdecydowanie mocno się rozwinął. Coraz więcej gwiazd decyduje się na prowadzenie słuchowisk, które stały się niezwykle popularne. Niedawno o najnowszym projekcie "Serio?" dowiedzieliśmy się od medialnej pary - Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Na ten moment dostępne są dwa odcinki ich podcastu. W trzecim zobaczymy kabareciarza - Roberta Motykę. Dziennikarka Plotka zapytała celebrytkę, czy przyjęłaby zaproszenie na rozmowę od byłych prezenterów "Pytania na śniadanie". Rozenek-Majdan wyznała, że skupia się na programie, który pojawi się w połowie kwietnia, ale nie mówi "nie".

Ja bardzo lubię rozmawiać (...) Nie ma mnie, bo teraz jest etap, w którym muszę dowieźć program do końca. Ale jak się skończą zdjęcia i się zacznie czas promocji programu, to wtedy oczywiście będę się pojawiać i będę rozmawiać z różnymi ludźmi

- powiedziała. Dopytywana przez dziennikarkę Plotka o to, czy mogliby to być Cichopek i Kurzajewski, Rozenek wybrnęła: - Na razie jeszcze nie myślałam gdzie, jak i kiedy (...) Ostatnio byłam w podcaście, którego autorem jest mój mąż, i byłam tam z moim tatą, i to było niesamowite. Jak już jesteś tyle lat w show-biznesie, to rozumiesz ideę wywiadów, rozmowy, ale nie masz już takiego totalnego funu z tego. Ale jak byłam tam z moim tatą, to znalazłam w tym taką przyjemność, takie coś kompletnie nowego. Ja już szukam teraz w podcastach, rozmowach, przyjemności płynącej dla mnie - stwierdziła Rozenek-Majdan.

Małgorzata Rozenek-Majdan o "Tańcu z gwiazdami". Komu kibicuje?

Okazuje się, że gwiazda przypatruje się rywalizacji w tanecznym show. Zapytana o to, komu kibicuje, i czy wspiera kolegę z "Dzień dobry TVN", Filipa Chajzera, przytaknęła. - Ja mu kibicuję na pewno, bardzo, i zresztą kibicuje każdemu. Jest Maffashion na przykład, która ma do tego ogromny dryg - wyznała w rozmowie.

Komu Małgorzata Rozenek-Majdan kibicuje w 'Tańcu z gwiazdami'? Wyróżniła dwie osoby Fot. KAPiF.pl