Ola Ciupa i Jakub Michał Flas, znany szerszej publiczności jako Kubańczyk byli w związku od 2019 roku. Zakochani chętnie relacjonowali wspólne i szczęśliwe chwile w mediach społecznościowych. Ich relacja nie była jednak usłana różami. Para co jakiś czas rozstawała się i schodziła. Ostatnio pojawiło się coraz więcej spekulacji, jakoby para ponownie zakończyła związek. Wiele wskazuje na to, że tym razem postanowili rozstać się na dobre.

Ola Ciupa i Kubańczyk mieli liczne perturbacje. Mimo to walczyli o związek

Ola Ciupa i Kubańczyk przechodzili przez poważny kryzys w listopadzie 2022 roku. Wówczas raper wydał utwór pod wymownym tytułem "Ciuchy za drzwiami". Kilka miesięcy później, zamieścił post, w którym przyznał, że przez pogrążenie w nałogu czuje się źle nie tylko psychicznie, ale również fizycznie. "Przez ostatni rok oszukiwałem sam siebie - przecież wiedziałem, że mam problemy zdrowotne, a mimo to w mojej głowie ubzdurało się, że jestem niezniszczalny. Po rozstaniu z Olą moje imprezowe alter ego wróciło z podwójna mocą - jak każdy z was popełniałem błędy i myślałem, że zapiję smutek i złość" - pisał. Kubańczyk nie ukrywał, że z uzależnieniem od marihuany walczy już od kilku lat.

Jakiś czas później Ola Ciupa i Kubańczyk wrócili do siebie. Jeszcze w styczniu bieżącego roku influencerka w wywiadzie z cozatydzien.tvn.pl zapewniała, że między nimi wszystko się układa. - Cały czas pracujemy nad naszą relacją. Oczywiście zdarzają się gorsze momenty. Mamy ciężkie charaktery i obydwoje bywamy uparci, natomiast też bardzo się kochamy i gdzieś tam zawsze znajdujemy tę drogę do siebie. Z tą ilością tych rozstań i powrotów to bym też nie przesadzała. Natomiast rzeczywiście zderzały nam się jakieś tam gorsze momenty, ale jednak zawsze miłość wygrywa - mówiła. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Ola Ciupa i Kubańczyk się rozstali. Powodem ma być nałóg

Jak informuje portal Pudelek, w połowie lutego tego roku para ponownie się rozstała. Informator serwisu zdradził, że powodem rozpadu relacji miało być uzależnienie rapera, o którym sam wielokrotnie informował. "Ola nie mogła już dłużej znieść uzależnienia Kuby. Obiecywał jej, że rzuci palenie i się zmieni. Ona wierzyła i dawała mu kolejne szanse. Często się kłócili, głównym powodem był nałóg Kubańczyka. W końcu Ola powiedziała dość. Rozstali się w połowie lutego" - przekazała osoba z bliskiego otoczenia pary w rozmowie z Pudelkiem. Spodziewaliście się takiego obrotu spraw?