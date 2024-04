Katarzyna Skrzynecka jest jedną z popularniejszych polskich aktorek. Widzowie doskonale kojarzą ją z wielu kultowych produkcji. Obecnie możną ją oglądać m.in. w popularnym serialu medycznym "Na dobre i na złe", a także śledzić jej wokalne poczynania w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Prywatnie aktorka w 2009 roku wyszła za mąż za Marcina Łopuckiego. Dwa lata później małżeństwo doczekało się córki Alikii. Mężczyzna ma także dwójkę dzieci z poprzedniego związku. Choć syn wybrał życie z dala od mediów, to córka często pojawia się w instagramowych postach Katarzyny Skrzyneckiej. Tak samo było i tym razem. Aktorka miała ważny przekaz.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Skrzynecka o trudnych rozmowach z nastoletnią córką. "Jesteśmy uprzywilejowani. Nie ma u nas tabu"

Katarzyna Skrzynecka dementuje plotki o starszej córce. Nie przebiera w słowach

Katarzyna Skrzynecka aktywnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie co rusz zdradza, co u niej słychać. Często chwali się też dziećmi. Ostatnio opublikowała specjalny post z okazji świąt wielkanocnych, gdzie złożyła najserdeczniejsze życzenia fanom. Dodała rodzinne zdjęcie i przy okazji odniosła się do rzekomych spekulacji, które od jakiegoś czasu pojawiają się w mediach i dotyczą Pauli - córki jej męża. Aktorka jasno dała do zrozumienia, że ma już dość. Tymi słowami całkowicie sprostowała sytuację. "Plotkom wyssanym z palca i bajdom plotkarskich gazetek o rzekomych zaręczynach naszej córki Pauli mówimy stanowcze nie. Nie - Paula nie jest ani zaręczona, ani nie wychodzi za mąż i nikt z nas podobnych bajek nigdzie nie opowiadał. Jest od dawna szczęśliwie zakochana, a my szczęśliwi, że jest szczęśliwa" - napisała wyraźnie oburzona. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Katarzyna Skrzynecka szczerze o relacji ze starszą córką. "Kocham ją tak samo mocno"

Katarzyna Skrzynecka nieraz chwali się dziećmi i często o nich mówi. W jednym z wywiadów zdradziła, że córkę męża traktuje jak własną. Wypowiadała się o niej w samych superlatywach. "Jestem dla mojej starszej córki mamą. Kocham ją tak samo, jak moją młodszą córkę. I my się bardzo w życiu wspieramy. Wiem, że takie podejście nie jest częste, ale w naszej rodzinie tak właśnie jest" - wyznała w rozmowie z "Faktem". ZOBACZ TEŻ: Pierwsze małżeństwo Skrzyneckiej zakończyło się głośnym rozwodem. Padło wiele gorzkich słów. "W niczym nie zawiodłam".