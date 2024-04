W mediach pojawiła się informacja o śmierci Jerzego Kasperczyka, który był współzałożycielem firmy "Maspex". Mężczyzna od lat znajdował się na liście najbogatszych Polaków Forbesa. O odejściu 62-latka poinformował w rozmowie z Onetem przedstawiciel Maspexu.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Skrzynecka o trudnych rozmowach z córką

Nie żyje Jerzy Kasperczyk. To jemu zawdzięczamy popularny sok dla dzieci

Choć biznesmen zmarł 26 marca, informacja o jego odejściu dopiero teraz pojawiła się w mediach. Kasperczyk od ponad dekady mógł pochwalić się obecnością w rankingu najbogatszych Polaków według magazynu Forbes. W 2023 roku znalazł się na 44. miejscu, a jego majątek szacowano na niecałe 1,6 miliarda złotych. W tegorocznym rankingu znalazł się na 49. pozycji, a wartość majątku oceniono na ponad 1,7 miliarda. Mężczyzna był współzałożycielem wadowickiego koncernu spożywczego "Maspex". Przy powstaniu firmy towarzyszyli mu Sławomir Rusinek, Krzysztof Pawiński, Józef Szczur oraz Zdzisław Struglik. Obecnie do przedsiębiorstwa należy ponad 70 marek. To potentat branży spożywczej w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak przypomniał portal wadowiceonline.pl, na początku zajmowali się handlem, a także produkcją herbat rozpuszczalnych oraz zabielaczy do kawy. Niewielu jednak wie, że to Kasperczyk wykreował popularny sok dla dzieci - "Kubuś". Na co dzień, jak informuje "Gazeta Wyborcza", Kasperczyk zajmował się sprzedażą, ale od dłuższego czasu nie angażował się w zarządzanie firmą. Pogrzeb biznesmena odbył się 2 kwietnia w Myślenicach. Kasperczyk niewiele mówił o swoim życiu prywatnym - wiadomo, że był żonaty i doczekał się synów.

"Maspex" to wiele znanych marek. Właściciele koncernu wolą żyć w cieniu

Przedsiębiorstwo rozrosło się tak, że dziś to kilkadziesiąt znanych w kraju marek. Wśród nich można znaleźć, m.in. takie jak: Łowicz, Lubella, Żubrówka czy Tymbark. W Europie spółka ma swoje oddziały, m.in. w Czechach, Rumunii i na Węgrzech. W 2023 roku przychody firmy wyniosły 15 miliardów złotych. Wszyscy właściciele niechętnie pokazują się publicznie, chcąc zachować prywatność. Na oficjalnie stronie firmy umieszczono czarną wstążkę na znak żałoby.

Nie żyje Jerzy Kasperczyk. Miliarder miał 62 lata. Był jednym z najbogatszych Polaków Fot. Krzysztof Mazur / Agencja Wyborcza.pl