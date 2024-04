Przemysław Kossakowski zdobył popularność poprzez prowadzenie programów w stacji TTV, należącej do Grupy TVN. Były to między innymi: "Kossakowski. Szósty zmysł", czy "Down The Road. Zespół w trasie". Przez długi czas mężczyzna był w związku z Martyną Wojciechowską. Para podróżników wzięła ślub w 2020 roku. Choć na pozór pasowali do siebie idealnie, prawda okazała się zupełnie inna. Ich małżeństwo rozpadło się po trzech miesiącach. W lipcu 2022 roku rozwód został sfinalizowany. W sieci pojawiły się plotki o kolejnym ślubie prezentera.

Przemysław Kossakowski ma nową żonę? Obrączka na palcu mówi sama za siebie

W 2023 roku Przemysław Kossakowski wrócił do mediów społecznościowych. Na jego profilu na Instagramie pojawił się post z kalendarzem. Uwagę skupia jednak inny szczegół. Na serdecznym palcu podróżnika można zauważyć obrączkę. Mężczyzna rzekomo ponownie się ożenił, ale nie potwierdził plotek. Fani jednak mają pewne spostrzeżenia, kto jest jego wybranką. Terapeutką pracującą na planie programu "Down the Road" była psycholożka Patrycja Bartoszak. W mediach społecznościowych można zauważyć, że kobieta posługuje się nowym nazwiskiem - Bartoszak-Kossakowska. Czy to przypadek? Internauci w to nie wierzą. Próbowaliśmy skontaktować się z Przemysławem Kossakowskim w tej sprawie, ale do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Martyna Wojciechowska o zakończeniu małżeństwa z Przemysławem Kossakowskim. "Wielkie zaskoczenie"

Rozwód Martyny Wojciechowskiej Przemysława Kossakowskiego był szokiem dla wielu osób. Fani podróżników zastanawiali się, jak mogło dojść do tak szybkiego rozstania. Dziennikarka wytłumaczyła, że decyzja o ślubie była jednak przemyślana. Kilka lat temu opublikowała specjalne oświadczenie na profilu na Instagramie. "Po trzech latach związku i trzech miesiącach od ślubu, z dnia na dzień nastąpił koniec mojego małżeństwa. Ta nagła zmiana była dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo odpowiedzialność, zobowiązanie i dane słowo są i zawsze będą dla mnie wartościami nadrzędnymi. Moja decyzja o ślubie była głęboko przemyślana i traktowałam ją bardzo poważnie" - podkreśliła Wojciechowska w poście. ZOBACZ TEŻ: Martyna Wojciechowska wspomina małżeństwo z Kossakowskim. "Byłam żoną trzy miesiące - prawie się nie liczy"