Wielu kojarzy psycholożkę Małgorzatę Ohme z prowadzenia "Dzień dobry TVN" u boku Filipa Chajzera. Oboje nie są już jednak związani ze śniadaniówką. Wcześniej widzowie poznali ją lepiej jako prezenterkę w polskiej wersji Big Brothera, którą reaktywowała stacja TVN. Tam również towarzyszył jej Chajzer. Po latach Ohme zdecydowała się na dość kontrowersyjną działalność w internecie.

Małgorzata Ohme zaskoczyła. Czym się teraz zajmuje?

Psycholożka przez cztery lata prowadziła "Dzień dobry TVN". Po fali zwolnień ze śniadaniówki również ona nie utrzymała stanowiska. Wielu było bardzo zaskoczonych taką decyzją władz stacji. - Telewizja nie jest na zawsze, nie można się do niej przywiązywać i trzeba mieć gdzie wracać. Dywersyfikowałam więc swoje działania i TVN nie był moim jedynym miejscem pracy. (…) Przez kilka dni miałam kryzys, ale dość szybko stanęłam na nogi i dziś mogę powiedzieć, że jestem wdzięczna za zwolnienie z TVN, bo robię już tylko swoje projekty - mówiła wówczas w rozmowie z wirtualnemedia.pl. Gdy Ohme straciła posadę w programie, miała już spore zasięgi w sieci. Prowadziła też własny sklep internetowy, w którym sprzedawała, m.in. ubrania. Okazuje się, że psycholożka wraz z partnerem nie próżnowała i postanowiła stworzyć kurs online: "Sztuka Wolności" Przebudzenie + Obfitość".

"Sztuka Wolności" to wyjątkowy proces rozwojowy, który został zaprojektowany, by nauczyć cię, jak uwalniać blokady emocjonalne i umysłowe. Często to właśnie one stoją na drodze do osiągnięcia naszych najśmielszych marzeń, uniemożliwiając manifestację sukcesów i szczęścia w naszym życiu

- można przeczytać na stronie. Cena jednego etapu kursu celebrytki to, jak twierdzi, zaledwie 399 złotych. W przypadku, gdy chcielibyśmy wykupić dostęp do pełnego pakietu, cena to 698 złotych. Jeśli wybierzemy tę opcję, dostaniemy także możliwość do dołączenia do specjalnego grupy, w której będzie możliwość informowania twórców o postępach. Od lat kursy związane ze sferą duchową budzą spore kontrowersje w sieci, ale znajdują się chętni, którzy chcą wziąć w nich udział.

Filip Chajzer również zwolniony z "Dzień dobry TVN". Związał się z Polsatem

Współprowadzący z Ohme "Dzień dobry TVN" Filip Chajzer również nie utrzymał swojej pozycji. Przez lata prowadził dla stacji wiele programów, ale ostatecznie zakończyli współpracę. Teraz prezenter postawił na pracę dla konkurencyjnego Polsatu. Obecnie występuje w show "Taniec z gwiazdami", a także mówi o powrocie kultowego "Idź na całość", który miałby poprowadzić z ojcem. Zygmunt Chajzer był pierwszym prowadzącym programu w latach 1997-2000.

