Agata Duda jest pierwszą damą od 2015 roku, kiedy to Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie i zastąpił Bronisława Komorowskiego, w wyniku czego stał się głową państwa i zwierzchnikiem sił zbrojnych. Już od lat mówi się, że Agata Duda nie lubi być pierwszą damą. Być może właśnie dlatego nie udziela się politycznie i milczy, kiedy w przestrzeni publicznej poruszane są kwestie ważne. Zobaczcie, jak pierwsza dama zmieniła się od czasu, kiedy zamieszkała w Pałacu Prezydenckim.

REKLAMA

Zobacz wideo Andrzej (śmieszek) Duda. Prezydent RP lubi się pośmiać, czasem sam...

Tak zmieniała się Agata Duda

Agata Duda w 2015 roku, podobnie ja teraz, stawiała na krótkie włosy, ale inaczej je zaczesywała i częściej stawała na asymetryczne grzywki. Pozostała jednak wierna blondowi i tak jak kiedyś nie ogranicza się z lakierem do włosów, przez co jej fryzury nie zawsze wyglądają na naturalne.

Od 2015 roku zmienił się też styl pierwszej damy, co potwierdziła jakiś czas temu jej stylistka. "Pani Agata Duda do tej pory wybierała stylizacje bardziej dopasowane, konserwatywne i dobrze się w nich czuła. Natomiast moda też się zmienia" - powiedziała w rozmowie z Plejadą. Dodała: "Pani Agata ma wyczucie mody, ma takie poczucie, co by chciała zmienić, co by chciała wprowadzić nowego do image'u. Więc te zmiany są. Zaczęły się pojawiać żakiety trochę oversize'owe. Ramiona mamy od dłuższego czasu mocniejsze, bardziej zaznaczone. W tej chwili fasony, które przygotowujemy na najbliższe okazje, są już zdecydowanie luźniejsze od tych klasycznych, standardowych, w które do tej pory szłyśmy" - mogliśmy przeczytać. Archiwalne i aktualne zdjęcia Agaty Dudy znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Agata Duda nie chciała, żeby Andrzej Duda wygrał drugą kadencję?

W 2017 roku na łamach "Polska The Times" Agaton Koziński (dziennikarz, który był związany także z magazynem "Wszystko, co Najważniejsze", tygodnikiem "Wprost", czy redakcją zagraniczną PAP) opublikował artykuł na temat Agaty Dudy. Odniósł się w nim do krążących w kuluarach plotek, jakoby żona prezydenta nigdy nie chciała być pierwszą damą. Do pełnienia tej funkcji miał przekonać ją Andrzej Duda, który rzekomo obiecywał, że będzie piastował urząd prezydenta tylko przez pięć lat. Po tym czasie para będzie mogła wrócić z Warszawy do ukochanego Krakowa. "Prezydent przekonał ją do przeprowadzki, proponując jej, że robi to tylko na jedną kadencję" - mogliśmy przeczytać. W 2020 roku, przed wyborami prezydenckimi, pierwsza dama nie była zbyt aktywna w mediach. Nie brała też intensywnego udziału w kampanii o reelekcję swojego męża.

Plotki o kryzysie

W 2015 roku, podczas pierwszej kampanii przed wyborami prezydenckimi, Agata Duda od czasu do czasu pojawiała się w mediach u boku męża i publicznie go wspierała. Bardzo szybko jednak aktywność pierwszej damy osłabła. Pojawiły się za to plotki o rzekomym kryzysie w związku pary prezydenckiej.

Relacja między prezydentem a żoną wygląda na dość chłodną. Przytulenie, objęcie, wyciągnięcie dłoni czy pocałunek sprawiają wrażenie sztucznych i bardziej na potrzeby mediów niż wynikających z rzeczywistej potrzeby i odruchu osób sobie bliskich

- mówiła w 2016 roku w rozmowie z tygodnikiem "Polityka" dr Monika Kaczmarek-Śliwińska, autorka podręczników o kształtowaniu wizerunku. Doszło do tego, że plotki o małżeńskim kryzysie Dudów w tabloidzie skomentował ojciec prezydenta. "To bzdury o jakimś kryzysie! Agata i Andrzej są bardzo kochającym się małżeństwem i nie widzą poza sobą świata" - powiedział w 2016 roku Jan Tadeusz Duda w rozmowie z "Super Expressem".

Kiedy Agata Duda nie pojawiła się na obchodach rocznicy katastrofy smoleńskiej, a Andrzejowi Dudzie zrobiono pamiętne zdjęcia z Martą Kaczyńską, do sprawy włączyła się Kancelaria Prezydenta. Zaprzeczono wówczas plotkom o rzekomym rozwodzie Dudów. "To kolejna plotka dotycząca Pary Prezydenckiej, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Kancelaria nie będzie się w ogóle odnosić do tego rodzaju pogłosek - ani teraz, ani w przyszłości" - skomentował rzecznik Prezydenta.

W 2018 roku głos w sprawie zabrał sam zainteresowany. W wywiadzie dla "Sieci" zapewniał, że o żadnym kryzysie nie ma mowy. "Plotki były, są i będą. Niektóre plotki są zabawne, inne po prostu są kalumniami, jak ta o rzekomym kryzysie w moim małżeństwie, że źle się dzieje. Jesteśmy małżeństwem od 20 lat, parą jesteśmy od czasów licealnych. Kochamy się, lubimy, nigdy na szczęście nie było w naszym związku poważniejszego kryzysu i nadal, za co Bogu dziękuję, nie ma" - mówił. Agata Duda, co nie jest zaskakujące, do tej pory nie odniosła się do plotek.