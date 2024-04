63-letni ksiądz Nuumo Borketey Laweh Tsuru XXXIII, znany też jako Gborbu Wulomo, wziął w Wielką Sobotę ślub zwyczajowy [popularna uroczystość w wielu rejonach Afryki, podczas której rodzina pana młodego uiszcza opłatę rodzinie panny młodej - przyp.red.] z 12-letnią Naą Okromo. Mężczyzna jest najwyższym duchownym w mieście Nungua. Dziewczynka od dawna przygotowywała się do ceremonii. Pierwsze rytuały ślubne rozpoczęła już w wieku sześciu lat. Po więcej zdjęć dotyczących tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

63-letni ksiądz z Ghany i 12-latka już po ślubie. Planowane są dalsze rytuały

Po ślubie Naa Okromo przyjęła tradycyjne imię: Naa Ayemoede. To jednak nie koniec rytuałów, które czekają na 12-latkę, ponieważ bez nich związek z księdzem nie będzie kompletny. "Naa Ayemoede ma przejść drugą, zwyczajową ceremonię, skoncentrowaną na oczyszczeniu. Rytuał ten pozwoli jej wypełnić wszystkie obowiązki, których oczekuje się od niej jako żony Gborbu Wulomo, w tym kluczową rolę prokreacji" - czytamy na stronie Ablade TV Online. Ślub 63-latka z 12-latką wzbudził ogromne kontrowersje. Wielu Ghańczyków potępiło ceremonię. Sanktuarium w mieście Nungua postanowiło bronić małżeństwa. Nastolatka ma być niejako "zarezerwowana" dla męża do czasu, aż osiągnie wiek gotowy do pełnienia obowiązków żony i bliższych kontaktów. Ma pozostać "nietknięta". "Naa nadal uczęszcza do szkoły, nie mieszka z Gborbu Wulomo. Zaczęliśmy tradycyjne małżeństwo Naa Yomo Ayemuade, aby odstraszyć innych mężczyzn" - czytamy. Dziennik "The Mirror" przytoczył słowa jednego z gości weselnych, który uczestniczył w ceremonii. "Powiedział, że do małżeństwa doszło ze względu na stary zwyczaj, który mówi, że ksiądz musi poślubić dziewicę" - napisano na stronie.

Internauci oburzeni ślubem dziewczynki. "Po prostu nie mam słów"

Informacja o ślubie dziewczynki z księdzem została skomentowana przez mieszkańców całego świata. Nie kryli swojego oburzenia. "Ta sprawa powinna skończyć się w sądzie", "Po prostu nie mam słów", "Nie możemy na to pozwalać", "Moje serce po prostu krwawi. Co to jest? Ta dziewczynka ma dopiero 12 lat", "Ja się pytam, gdzie są jej rodzice?", "Kto na to pozwolił?" - pisali w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: Zrzucił sutannę, ale broni Jezusa. I odpowiada na zarzuty, że wyzywał ludzi od "chwastów, wieprzów". Ma mocne argumenty