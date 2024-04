Paulina Rzeźniczak i Jakub Rzeźniczakowie to obecnie jedna z bardziej kontrowersyjnych par w polskim show-biznesie - przede wszystkim ze względu na reputację celebryty i jego niedawne komentarze. Para mimo tego jest aktywna w sieci i regularnie publikuje nowe treści, informując w ten sposób, co u niej słychać. Niedawno małżonkowie pokazywali, w jaki sposób świętują tegoroczną Wielkanoc. Para zdecydowała się z tej okazji na dość mroczne kreacje, które nie przypadły do gustu wybrednym internautom.

Paulina i Jakub Rzeźniczakowie w mrocznym wydaniu na Wielkanoc. "Ktoś wam umarł?". Padła odpowiedź

Na nagraniu widzimy Rzeźniczaków, którzy przytulają swoją córkę, mając na sobie czarne stroje. "Czy ktoś wam umarł? Tak na czarno ubrani... Życie jest kolorowe, cieszmy się nim" - zapytała jedna z internautek. Na odpowiedź sportowca nie trzeba było długo czekać. "A czasami na ciemno też lubimy, Antoninka nadrabia kolorami" - odpisał. Reakcja Pauliny Rzeźniczak była z kolei nieco bardziej stanowcza. "A gdyby ktoś umarł, chyba mało stosowne pytanie..." - odparła.

Paulina i Jakub Rzeźniczakowie często są obiektem krytyki internautów

Internauci często pozwalają sobie na krytykę - lub po prostu nieprzyjemne komentarze - w stronę Rzeźniczaków. Para niedawno opublikowała w sieci nagranie poświęcone wpisom, które dostaje od swoich odbiorców. "Daję im maksymalnie dwa lata i będzie nowa, naiwna", "Ciekawe, ile to potrwa, zanim ta rodzina też mu się znudzi" - czytaliśmy. Rzeźniczak odpowiedział na zarzuty. - Ile się naczytaliśmy takich komentarzy, że mi się znudzisz. Po miesiącu, po dwóch, po pół roku, jak zajdziesz w ciążę, przed porodem, po porodzie. A my dalej sobie jesteśmy, w większym gronie - mówił na filmie. Materiał jednak nie był dość przekonujący dla internautów, którzy dalej negatywnie komentowali. "Wypowiadaj się na ten temat za 40 lat, jak dobrze pójdzie, a nie teraz, bo to jest śmieszne. Wow, gratulacje: udało ci się wytrwać dwa lata, brawo!" - pisali. Sportowiec tych głosów nie pozostawił bez komentarza.

Jakub Rzeźniczak Fot. KAPiF.pl